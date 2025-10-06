Panvel-Vasai Local Train Update: पनवेल और वसई के बीच जल्द शुरू होगी लोकल ट्रेन सेवा! मुंबई उपनगर के यात्रियों के लिए बड़ी राहत
Panvel-Vasai Local Train Update: मुंबई की लोकल ट्रेनें  चाहे वह वेस्टर्न रेलवे हो, सेंट्रल हो या हार्बर लाइन  सुबह-शाम ही नहीं, अब दोपहर के समय भी यात्रियों से खचाखच भरी रहती हैं. लेकिन अब यात्रियों को जल्द ही राहत मिलने वाली है, क्योंकि पनवेल से वसई के बीच सीधी लोकल सेवा शुरू करने की तैयारी तेज़ी से चल रही है. यह खबर मुंबई के उपनगरों में यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है.

सेवा को बोरीवली-विरार तक भी विस्तार देने की योजना

मुंबई रेलवे विकास निगम (MRVC) ने इस नए उपनगरीय रेल मार्ग को मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (MUTP) 3B के अंतर्गत शामिल किया है. अधिकारियों के अनुसार, आगे चलकर इस रूट को बोरीवली और विरार तक भी विस्तार देने की योजना है. यह भी पढ़े: Mumbai Local Train Update: यात्रियों के लिए खुशखबरी! वेस्टर्न लाइन के विरार दहानू रूट पर बनेंगे 7 नए स्टेशन, जानें डिटेल्स

 अभी MEMU ट्रेनें ही विकल्प

फिलहाल पनवेल-वसई मार्ग पर केवल सीमित MEMU ट्रेनें ही चलती हैं, जिनकी संख्या भी बहुत कम है. यात्रियों की लंबे समय से यह मांग रही है कि इस रूट पर लोकल ट्रेन सेवा शुरू की जाए. अब यह मांग पूरी होने जा रही है, जिससे यात्रियों को बार-बार ट्रेन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और यात्रा अधिक तेज़ और सुविधाजनक होगी.

 प्रोजेक्ट की DPR तैयार

रेल से जुड़े अधिकारियों के अनुसार  इस प्रोजेक्ट के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा चुकी है. राज्य सरकार के साथ प्राथमिक चर्चा भी पूरी हो चुकी है. राज्य और केंद्र सरकार दोनों इस प्रोजेक्ट को 50:50 के अनुपात में निधि प्रदान करेंगी. MRVC के सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने इस परियोजना को पाजिटिव प्रतिक्रिया दी है.

 ट्रैफिक घटेगा, विकास को मिलेगी रफ़्तार

रेलवे प्रशासन का मानना है कि पनवेल-वसई लोकल सेवा शुरू होने से इस क्षेत्र की यातायात व्यवस्था आसान होगी और स्थानीय विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी. इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस मार्ग को आगे चलकर बोरीवली और विरार तक जोड़ा जाएगा. इससे मुंबई की तीन प्रमुख रेल लाइनों – वेस्टर्न, हार्बर और ट्रांस-हार्बर –को आपस में सीधे तौर पर जोड़ा जा सकेगा.

 नवी मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंचना होगा आसान

पनवेल और वसई  बीच लोकल ट्रेन सेवा शुरू होने से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना लोगों को काफी आसान हो जायेगा. क्योंकि पनवेल स्टेशन, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से महज 10 मिनट की दूरी पर स्थित है. इससे यात्रियों को हवाई यात्रा के लिए भी अब बेहतर और तेज़ कनेक्टिविटी मिल सकेगी.