Marathi Vs Hindi Row: पनवेल में ट्रैवल ब्लॉगर ने मराठी बोलने से किया इनकार, नोकझोंक के बाद बोला; 'यह इंडिया है, मैं सिर्फ हिंदी ही बोलूंगा'; VIDEO

(Photo Credits Midday)

Marathi Vs Hindi Row: महाराष्ट्र में हिंदी-मराठी भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. मुंबई से सटे पनवेल की गोदरेज सिटी सोसाइटी में एक नया विवाद सामने आया है, जहां एक शख्स ने मराठी बोलने से इनकार करते हुए कहा, "यह भारत है, मैं सिर्फ हिंदी ही बोलूंगा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने भाषाई अस्मिता को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है.

गोदरेज सिटी सोसाइटी की घटना

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पनवेल की गोदरेज सिटी सोसाइटी में भाषा को लेकर विवाद शुरू हुआ. ट्रैवल ब्लॉगर विजय चंदेल ने कथित तौर पर मराठी बोलने से इनकार करते हुए कहा कि वह भारतीय हैं और हिंदी ही बोलेंगे। इस बयान के बाद सोसाइटी की दो महिलाओं के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हुई, जिसने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया. यह भी पढ़े: Marathi vs Hindi Controversy: ‘मराठी में बात कर.. एक बार फिर भाषा को लेकर मुंबई की लोकल में हुआ महिलाओं में विवाद, VIDEO आया सामने

मराठी नहीं बोलने पर विवाद

विवाद की वजह

विजय चंदेल ने बताया कि विवाद तब शुरू हुआ, जब सोसाइटी में गणपति स्थापना को लेकर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे. उन्होंने कहा, "हमने गणपति स्थापना का निर्णय लिया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे भाषा के मुद्दे से जोड़ दिया और मराठी बोलने का दबाव बनाया. मैंने स्पष्ट किया कि मैं हिंदी बोलूंगा, क्योंकि यह मेरी पसंद है.

सोशल मीडिया पर बहस

वायरल वीडियो में विजय को दो महिलाओं के साथ तर्क करते देखा जा सकता है, जो उनसे मराठी में बात करने की मांग कर रही थीं। इस घटना ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है। कुछ लोग विजय के पक्ष में हैं, जिनका कहना है कि भारत में किसी को भी अपनी पसंद की भाषा बोलने की स्वतंत्रता है. वहीं, कुछ लोग महाराष्ट्र में मराठी भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत कर रहे हैं.

हाल के महीनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई

महाराष्ट्र में हिंदी-मराठी विवाद कोई नई बात नहीं है। हाल के महीनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जहां मराठी न बोलने पर लोगों को निशाना बनाया गया. उदाहरण के लिए, जुलाई 2025 में मीरा रोड पर एक दुकानदार को कथित तौर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं ने मराठी न बोलने के कारण पीटा था

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता राज ठाकरे ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में रहने वालों को मराठी सीखनी चाहिए. उन्होंने हाल ही में बीजेपी के एक सांसद को जवाब देते हुए कहा, "महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलो, वरना मुंबई के समुद्र में डुबो-डुबो कर मारेंगे. क्योंकि बीजेपी नेता ने राज ठाकरे को पटक पटक मारने की बात कही थी.