Car Blast near Red Fort | PTI

नई दिल्ली: दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मेट्रो स्टेशन (Lal Quila Metro Station) के पास सोमवार शाम एक पार्क की गई कार में हुए धमाके ने पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर ला दिया है. इस विस्फोट में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. धमाके की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जांच एजेंसियां हर एंगल से पता लगाने में जुट गई हैं. धमाके के तुरंत बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया. इसके साथ ही मुंबई और पूरे उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके.

यूपी के कानून-व्यवस्था एडीजी अमिताभ यश ने जानकारी दी कि राज्य के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि धार्मिक स्थलों, संवेदनशील जिलों और सीमा से लगे इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई जाए. सभी जिलों की पुलिस चौकन्नी कर दी गई है और गश्त बढ़ा दी गई है.

यूपी के हर जिले की पुलिस को मिली सख्त हिदायतें

लखनऊ से सभी जिलों में आदेश भेजे गए हैं कि संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार चेकिंग और पेट्रोलिंग हो. भीड़भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा कड़ी की जाए. संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए. सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया है ताकि किसी भी खतरे का समय रहते पता लगाया जा सके.

दिल्ली के बीचोंबीच दहशत का माहौल

दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के अनुसार, शाम 7:05 बजे धमाके की सूचना मिली. कार लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास खड़ी थी, जहां अचानक जोरदार धमाका हुआ और कार में आग लग गई.

लाल किला क्षेत्र आम दिनों में भी भीड़भाड़ वाला इलाका है, खासकर त्योहारी और शादी के मौसम में यहां फुटफॉल और ज्यादा बढ़ जाता है. धमाके के तुरंत बाद कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, और आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया.