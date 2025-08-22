Palghar Pharma Company Gas Leak: पालघर की फार्मा कंपनी में कैसे हुई 4 कर्मचारियों की मौत? पुलिस अधीक्षक ने बताई वजह

(Photo Credits Twitter)

Palghar Pharma Company Gas Leak: महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर तारापुर एमआईडीसी क्षेत्र (Boisar Tarapur MIDC) में स्थित मेडली फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड कंपनी (Pharmaceuticals Limited Company) में बड़ा हादसा हो गया. कंपनी के प्लांट नंबर एफ-13 में गैस रिसाव होने से 4 कर्मचारियों की मौत हो गई और दो की हालत गंभीर बनी हुई है. पालघर (Palghar News) के पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है.

पालघर के पुलिस अधीक्षक से बातचीत

इस घटना पर पालघर के पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख (Yatish Deshmukh) ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि मेडली फार्मा कंपनी में गुरुवार की शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच एक हादसा हुआ. कंपनी के 6 लोगों को आनन-फानन में शिंदे अस्पताल (Shinde Hospital Palghar) में भर्ती कराया गया, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर बनी हुई, जिन्हें आईसीयू में रखा गया है.

कैसे हुआ यह हादसा?

उन्होंने कहा कि इस कंपनी में दम घुटना या गैस रिसाव (Suffocation or Gas Leak) की वजह से यह मौत हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि मौत का असली कारण क्या है. मेडली फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (Medley Pharmaceuticals Ltd) कंपनी में कुल 36 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से ये 6 लोग प्रभावित हुए. बाकी 30 लोगों को तत्काल बाहर निकाल लिया गया और ये लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं. बता दें कि मेडली फार्मा कंपनी (Medley Pharma Company) में मौजूद नाइट्रोजन रिएक्शन टैंक से गैस रिसाव हुआ. कंपनी में अचानक हुए गैस रिसाव से हड़कंप मच गया और यहां काम करने वाले कर्मचारी बाहर इधर-उधर भागने लगे. 6 कर्मचारी गैस की चपेट में आ गए और वे बेहोश हो गए.

हालत को कैसे नियंत्रण में लिया गया

घायलों को आनन-फानन में इलाज के लिए बोईसर के शिंदे हॉस्पिटल (Shinde Hospital Boisar) में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने चार मजदूरों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है. मृतकों में कल्पेश राउत, बंगाली ठाकुर, धीरज प्रजापति और कमलेश यादव शामिल हैं, जबकि रोहन शिंदे और निलेश हाडल गंभीर रूप से घायल हैं. बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. हालांकि, कंपनी की फायर फाइटिंग टीम (Fire Fighting Team) ने गैस रिसाव को काबू में कर लिया है.