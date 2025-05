पाकिस्तानी गोलाबारी ने ली मासूमों की जान, LoC पर फायरिंग में 16 नागरिकों की मौत

नई दिल्ली: विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने गुरुवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान की ओर से जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास कई सेक्टरों कुपवाड़ा, बारामुला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी में भारी मोर्टार और आर्टिलरी से अकारण फायरिंग की गई. इस हमले में अब तक 16 मासूम नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें तीन महिलाएं और पांच बच्चे शामिल हैं. व्योमिका सिंह ने कहा कि यह फायरिंग पूरी तरह उकसावे वाली थी और इसके पीछे कोई सैन्य तर्क नहीं था.

विंग कमांडर व्योमिका ने आगे बताया कि भारत ने पहले तो संयम दिखाया, लेकिन पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही नागरिक क्षेत्रों पर गोलाबारी को देखते हुए भारतीय सेना को जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा. उन्होंने कहा, "हम गैर-युद्धोन्मुखी नीति के पक्षधर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम चुपचाप जान गंवाते रहेंगे."

