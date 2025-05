Mock Drill Updates: राजस्थान, गुजरात, पंजाब में टला ऑपरेशन शील्ड, हरियाणा में शाम 5 बजे होगा मॉक ड्रिल

Mock Drill Updates: राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में 29 मई को आयोजित होने वाला सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल 'ऑपरेशन शील्ड' फिलहाल टाल दिया गया है. राजस्थान गृह विभाग और गुजरात सूचना विभाग की ओर से बुधवार को साझा बयान जारी कर बताया गया कि यह अभ्यास प्रशासनिक कारणों से स्थगित किया गया है, और इसकी नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी. राजस्थान और गुजरात सरकारों ने बयान में कहा कि "प्रशासनिक कारणों" से यह अभ्यास अभी संभव नहीं है. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि “सभी सिविल डिफेंस कंट्रोलरों और संबंधित अधिकारियों को इस स्थगन की सूचना दी जाए और अगली तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी.”

हरियाणा में शाम 5 बजे मॉक ड्रिल आयोजित होगा. हरियाणा सरकार के गृह मंत्रालय के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने सभी पुलिस आयुक्तों (CP), आयुक्तों (DCP) और पुलिस उपाधीक्षकों (SP) को गुरुवार की मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर निर्देश दिया.

Civil Defence Exercise "Operation Shield" which was planned to be held on 29th May 2025 in states bordering Pakistan postponed due to administrative reasons in Gujarat and Rajasthan. Chandigarh too postpones the Exercise.

