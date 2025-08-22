Online Gaming Bill: समाज को ऑनलाइन मनी गेम्स के हानिकारक प्रभावों से बचाएगा गेमिंग विधेयक: पीएम मोदी

PM Modi | X

Online Gaming Bill: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों से ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक (Online Gaming Promotion and Regulation Bill), 2025 के पारित होने की सराहना करते हुए कहा कि यह भारत को गेमिंग, नवाचार और रचनात्मकता का केंद्र बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि नया कानून ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स (E-Sports and Online Social Games) को बढ़ावा देगा और साथ ही यह समाज को ऑनलाइन मनी गेम्स के हानिकारक प्रभावों से बचाएगा.

यह भी पढ़ें : Palghar Pharma Company Gas Leak: पालघर की फार्मा कंपनी में कैसे हुई 4 कर्मचारियों की मौत? पुलिस अधीक्षक ने बताई वजह

गेमिंग विधेयक कैसे काम करेगा

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित यह विधेयक भारत को गेमिंग, नवाचार और रचनात्मकता का केंद्र बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. यह ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स (Online Social Games)को प्रोत्साहित करेगा. साथ ही, यह हमारे समाज को ऑनलाइन मनी गेम्स (Satta Matka) के हानिकारक प्रभावों से भी बचाएगा." राज्यसभा में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से पेश किया गया ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित हो गया.

ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा

इस विधेयक का उद्देश्य ऑनलाइन धन-आधारित खेलों (Online Satta Matka) पर व्यापक प्रतिबंध लगाना और युवाओं की भागीदारी के लिए सुरक्षित और रचनात्मक माध्यम के रूप में ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग (Betting Games) को बढ़ावा देना हैयह विधेयक जनहित और समाज की सुरक्षा व युवाओं और संवेदनशील समूहों को ऑनलाइन मनी गेम्स से होने वाले सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और निजता संबंधी दुष्प्रभावों से बचाने का प्रावधान रखता है. साथ ही यह डिजिटल प्रौद्योगिकी का जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से उपयोग सुनिश्चित करता है. इसका उद्देश्य लोक व्यवस्था, जन स्वास्थ्य और वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा करना भी है. राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को सुरक्षित रखना और एक समान कानूनी ढांचा प्रदान करना भी विधेयक का उद्देश्य है.

अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी पर रोक

यह विधेयक ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए एक सुनियोजित और पारदर्शी व्यवस्था तैयार करेगा. अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी (Online Betting) और विदेशी वेबसाइटों से चलने वाले मनी गेम्स पर सख्त रोक लगेगी. साथ ही, देश में ई-स्पोर्ट्स और शैक्षणिक खेलों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा. इसका मकसद है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग को अवसर और नवाचार का माध्यम बनाया जाए, लेकिन गैर-कानूनी और हानिकारक गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाए.