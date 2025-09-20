Odisha Horror: खौफनाक! पत्नी को मिलने के लिए बाहर बुलाया, फिर दिनदहाड़े रेत दिया गला; आरोपी पति गिरफ्तार (Watch Video)

Odisha Man Slits Wife's Throat: ओडिशा के बालासोर (Balasore Murder) जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कटक निवासी शेख अमजद ने अपनी अलग रह रही पत्नी पर खुलेआम चाकू से हमला (Man Attacked his Wife with Knife) कर दिया और उसका गला काटने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि दोनों लंबे समय से चल रहे तनाव के कारण उससे अलग रह रहे थे. TOI की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार घटना शाम करीब 4:30 बजे हुई, जब अमजद अपनी पत्नी से मिलने बालासोर आया था. दोनों सड़क किनारे बातें कर रहे थे. शुरुआत में तो बातचीत सामान्य लग रही थी, लेकिन अचानक बहस बढ़ गई और मारपीट में बदल गई.

गुस्से में आकर अमजद ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया और उसका गला रेत दिया.

दिनदहाड़े अपनी पत्नी का गला रेत दिया (चेतावनी: वीडियो में विचलित करने वाले दृश्य हैं, दर्शक अपने विवेकानुसार देखें)

घायल महिला की हालत गंभीर

महिला गंभीर रूप से घायल होकर घटनास्थल पर ही गिर पड़ी. आसपास मौजूद लोगों ने उसे तुरंत बालासोर जिला अस्पताल (Balasore District Hospital) पहुंचाया. हालांकि, उसकी हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज (SCB Medical College) रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

मामले की गहन जांच जारी

स्थानीय लोगों ने आरोपी अमजद को पकड़कर पुलिस (Odisa Police) के हवाले कर दिया. पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है. प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि हमला वैवाहिक विवाद के कारण हुआ है, लेकिन पूरी कहानी अभी सामने आनी बाकी है.

मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल

इस घटना ने न केवल बालासोर में, बल्कि पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है. सार्वजनिक स्थान पर हुई इस तरह की घटना ने एक बार फिर जन सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं.