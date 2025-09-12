VIDEO: खौफनाक सजा! पत्नी को गैर मर्द के साथ देख भड़का पति, बीच सड़क पर कराया परेड; ओडिशा के पुरी जिले की घटना

Puri Lecturer Arrested: ओडिशा के पुरी जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. यहां एक कॉलेज लेक्चरर ने अवैध संबंध (Illicit Relationship) के शक में अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की बुरी तरह पिटाई कर दी. इसके बाद दोनों को बीच सड़क पर परेड कराया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video) होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी पति समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया. मामला पुरी जिले के नीमापाड़ा (Nimapada Viral Video) कस्बे का है.

जानकारी के अनुसार, 43 वर्षीय कॉलेज लेक्चरर अपनी पत्नी से अलग रह रहा था. उसका दावा है कि उसकी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ संबंध है.

पत्नी पर शक में भड़का पति

बीच सड़क पर नंगा करके घुमाया

इसी शक के चलते वह अपने एक दोस्त के साथ अपनी पत्नी के घर गया, जहां उसने उसे किसी दूसरे आदमी के साथ पाया. यह देखकर पति आग-बबूला हो गया. इसके बाद उसने उस आदमी को नंगा करके दोनों को माला पहनाकर पूरे मोहल्ले में घुमाया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी महिला और उसके दोस्त की पिटाई कर रहे हैं और उन्हें सड़क पर घुमा रहे हैं.

आरोपी पति के खिलाफ FIR दर्ज

पुलिस ने बताया कि यह पूरी घटना मंगलवार रात की है. नीमापाड़ा थाना (Neemapara Police Station) प्रभारी बामदेव स्वैन ने बताया कि आरोपी लेक्चरर और उसके साथी के खिलाफ महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, उस पर हमला करने और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस का कहना है कि महिला और उसके साथी ने पति द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया है.

घटना से इलाके में फैली सनसनी

महिला का एक 14 साल का बेटा भी है और वह अलग घर में रह रही थी. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. लोग पति की इस हरकत की कड़ी निंदा कर रहे हैं. फिलहाल, पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है और मामले की आगे की जांच जारी है.