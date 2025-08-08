Odisha: देरी से खाना लाने पर विवाद, डिलीवरी ब्वॉय ने धारदार हथियार से महिला पर किया हमला

प्रतीकात्मक तस्वीर (Image Generated by AI)

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहाँ गुरुवार को एक फूड डिलीवरी एजेंट ने एक महिला पर सिर्फ इसलिए धारदार हथियार से हमला कर दिया, क्योंकि महिला ने उससे खाना देर से लाने की वजह पूछी थी.

क्या है पूरा मामला?

अधिकारियों के अनुसार, बिनोदिनी रथ नाम की एक महिला ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था, जो तय समय से काफी देर से पहुँचा. जब तपन दास उर्फ मीतू नाम का डिलीवरी एजेंट खाना लेकर उनके घर आया, तो बिनोदिनी ने उससे देरी का कारण पूछा.

बस इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते यह बहस इतनी बढ़ गई कि डिलीवरी एजेंट ने गुस्से में आकर एक धारदार हथियार निकाला और महिला पर हमला कर दिया.

महिला की हालत गंभीर

इस हमले में महिला के गले, सिर, हाथों और पैरों पर गंभीर चोटें आई हैं. घटना के तुरंत बाद उन्हें पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है. जानकारी के मुताबिक, पीड़ित महिला शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स का काम करती हैं.

पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

पुलिस ने मौके पर पहुँचकर आरोपी डिलीवरी एजेंट को तुरंत गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से वह हथियार भी बरामद कर लिया गया है जिससे उसने हमला किया था. अधिकारियों ने यह भी बताया कि मेडिकल जांच में पता चला है कि घटना के समय डिलीवरी एजेंट नशे में धुत था.