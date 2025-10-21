Noida Hindon River: नोएडा हिंडन नदी पर अवैध कब्जे का मामला, सिंचाई विभाग की शिकायत पर एफआईआर दर्ज

(Photo credits File)

नोएडा, 21 अक्टूबर : नोएडा में हिंडन नदी के किनारे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है. आरोप है कि दबंग लोगों द्वारा हिंडन नदी के दायरे में मिट्टी और मलबा डालकर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था. इस पूरे मामले में सिंचाई विभाग की शिकायत पर थाना सेक्टर-113 पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, सर्फाबाद निवासी मुनेंद्र यादव और अज्ञात तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. शिकायत में आरोप है कि इन लोगों ने हिंडन नदी के किनारे की भूमि पर मिट्टी और मलबा डालकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने और वहां प्लाटिंग की कोशिश की. सिंचाई विभाग की टीम जब उच्च अधिकारियों के साथ मौके पर पैमाइश करने पहुंची, तो आरोपियों ने विभागीय कर्मचारियों से दुर्व्यवहार और बदसलूकी की. बताया गया कि मौके पर मुनेंद्र यादव अपने साथियों के साथ चारपाई डालकर भराव कार्य करा रहा था. यह भी पढ़ें : Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल को ‘सद्गुरु की झूठी गिरफ्तारी’ के विज्ञापनों के खिलाफ तकनीक का इस्तेमाल करने का दिया आदेश

इस संबंध में सिंचाई विभाग, गाजियाबाद खंड के अधिकारी राजेश चंद्र की ओर से थाना सेक्टर-113 में शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से नदी के किनारे मिट्टी और मलबा डाला जा रहा था.