Bareilly Violence: बरेली हिंसा में तौकीर रजा समेत अब तक 8 आरोपी भेजे गए जेल, पुलिस ने 10 एफआईआर दर्ज कीं

बरेली, 27 सितंबर : बरेली (Bareilly) में शुक्रवार को हुए हंगामे के बाद पुलिस ने 10 एफआईआर दर्ज की हैं. मामले में 39 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है. बरेली पुलिस ने इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा (Maulana Tauqeer Raza) को भी गिरफ्तार किया, जिन्हें अब 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. डीआईजी अजय साहनी ने आईएएनएस को बताया कि मामले में तौकीर रजा की भूमिका को देखते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. उन्होंने कहा कि अभी तक सामने आए तख्तों के आधार पर पता चला है कि इसमें तौकीर रजा की अहम भूमिका है. उनकी तरफ से एक हफ्ते पहले धरना प्रदर्शन की सूचना थी. पुलिस लगातार तौकीर रजा से संपर्क में रही.

डीआईजी के अनुसार, हंगामे को लेकर तौकीर रजा के संगठन के कुछ लोगों का नाम भी सामने आया है. उनके खिलाफ कुछ सबूत भी हैं. इन लोगों के नाम एफआईआर में भी दर्ज किए गए हैं. उन्होंने बताया कि शुक्रवार की घटना के संबंध में अब तक कुल 10 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. डीआईजी ने यह भी बताया कि घटनास्थल से हथियार, खाली खोखे, कुछ बोतलें और घटना में इस्तेमाल की गई अन्य सामग्री बरामद की गई है. कुल 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है. यह भी पढ़े : Bareilly Violence: उदित राज ने बरेली हिंसा पर जताई चिंता, कहा- इसके पीछे सोची-समझी साजिश हो सकती है

बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पर हिंसक प्रदर्शन किया गया. हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इस मामले में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. एफआईआर को लेकर एसएसपी ने बताया कि घटनाओं को लेकर थाना कोतवाली में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि थाना बारादरी में दो और किला, प्रेम नगर और कैंट पुलिस थानों में एक-एक एफआईआर दर्ज की गई है. उन्होंने बताया कि कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है. इसमें मौलाना तौकीर रजा भी शामिल हैं. कोर्ट के आदेश के बाद सभी 8 आरोपियों को जेल में भेजा गया है.