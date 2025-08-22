PAK विमानों की नो एंट्री... भारत ने 23 सितंबर तक बढ़ाया पाकिस्तान के लिए एयरस्पेस बैन

Representational Image | PTI

नई दिल्ली: भारत ने पाकिस्तान (Pakistan) के विमानों के लिए अपने एयरस्पेस (Airspace) बंद रखने की अवधि 23 सितंबर तक बढ़ा दी है. यह कदम अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) के बाद उठाए गए कड़े फैसलों का हिस्सा है. 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग शहीद हो गए थे. इस घटना के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए. इन्हीं में से एक था 30 अप्रैल से पाकिस्तान के विमानों पर भारत के एयरस्पेस के इस्तेमाल पर रोक.

यह बैन सिर्फ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) जैसे कमर्शियल विमानों पर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मिलिट्री एयरक्राफ्ट, लीज पर लिए गए विमान और अन्य ऑपरेटर्स पर भी लागू है.

बार-बार क्यों बढ़ रहा है बैन

शुरुआत में यह प्रतिबंध 24 मई तक लागू किया गया था, लेकिन हालात को देखते हुए सरकार इसे हर महीने बढ़ा रही है. अब यह बैन 23 सितंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

पाकिस्तान की ओर से भी समान कदम

भारत ही नहीं, पाकिस्तान ने भी भारतीय विमानों के लिए अपने एयरस्पेस को बंद करने का फैसला किया है. पाकिस्तान ने भी इस प्रतिबंध को 23 सितंबर तक बढ़ा दिया है.

इस एयरस्पेस बैन से दोनों देशों की हवाई सेवाओं और रूट पर असर पड़ा है. उड़ानें लंबी हो रही हैं. यात्रियों को समय और खर्च, दोनों का नुकसान उठाना पड़ रहा है.