पाकिस्तान ने खुद मान ली नाकामी, असीम मुनीर के 'भारत मर्सडीज, पाकिस्तान डंपर' वाले बयान पर बोले राजनाथ सिंह

नई दिल्ली: पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर (Asim Munir) ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की तुलना करते हुए कहा था कि “भारत एक चमकती मर्सिडीज है और पाकिस्तान बजरी से भरा हुआ डंप ट्रक.” उनकी इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर खूब मजाक बना, लेकिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने इसे महज ट्रोलिंग नहीं बल्कि पाकिस्तान की नाकामी का स्वीकार बताया.

दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा कि यह बयान पाकिस्तान (Pakistan) की विफल नीतियों और असफल नेतृत्व की गवाही देता है. उन्होंने कहा, “मैं इसे महज मजाक नहीं मानता, बल्कि पाकिस्तान की नाकामी का स्वीकार मानता हूं. दोनों देश एक ही समय पर आजाद हुए थे. अगर एक देश कड़ी मेहनत, सही नीतियों और दूरदृष्टि के कारण आज मर्सिडीज जैसी अर्थव्यवस्था बना पाया और दूसरा अब भी डंपर जैसी हालत में है, तो यह उनकी नीतियों की नाकामी है.”

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी

असीम मुनीर के इस बयान पर भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी आलोचना हुई. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर पाकिस्तान आर्मी चीफ को अपने ही देश को ‘डंप ट्रक’ क्यों कहना पड़ा. इस टिप्पणी ने पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता को और उजागर कर दिया.

राजनाथ सिंह की चेतावनी

रक्षा मंत्री ने कहा कि असीम मुनीर का यह बयान हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत ऐसे “संकेतों” को नजरअंदाज करेगा तो यह भविष्य में चिंता का विषय बन सकता है. उन्होंने कहा कि भारत किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है.