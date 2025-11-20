(Photo Credits ANI)

पटना, 20 नवंबर : जनता दल यूनाइटेड (जदयू) चीफ नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे गांधी मैदान पहुंचे.पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह लोगों के भरोसे की जीत है, सरकार की कोशिशों की जीत है और बिहार के विकास की जीत है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि एनडीए के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में बिहार एक बार फिर सुशासन और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ रहा है. मैं उन्हें बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके नेतृत्व में बिहार नई ऊंचाइयों को छुएगा. बाबा महाकाल उन पर कृपा करें. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि पटना और पूरे बिहार में बहुत खुशी का माहौल है. नीतीश कुमार दसवीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. मैं उन्हें बधाई देता हूं और बिहार के लोगों को भी यह जनादेश देने के लिए धन्यवाद देता हूं. यह भी पढ़ें : Gujarat: गुजरात के कच्छ में पाकिस्तानी जोड़ा गिरफ्तार, अवैध रूप से रेगिस्तान के रास्ते भारत में पैदल घुसे

पटना के गांधी मैदान में एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है. वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और अन्य समेत एनडीए के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं.

शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारी संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता गांधी मैदान में पहुंचे हैं. कार्यकर्ताओं ने कहा है कि हमारे बिहार के लिए खास दिन है कि पीएम मोदी की मौजूदगी में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. हम सभी लोग पीएम मोदी को देखने के लिए पहुंचे हैं. दूसरी ओर, भाजपा सांसद मनोज तिवारी और भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह ने अपने गीतों से कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया.