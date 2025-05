भारत को कार्रवाई का पूरा अधिकार, Nikki Haley बोलीं- आतंकवाद को समर्थन देने वाला पाकिस्तान पीड़ित नहीं

नई दिल्ली: भारत द्वारा आतंकी हमले का जवाब देने के बाद अंतरराष्ट्रीय मंच से भी समर्थन के स्वर उठने लगे हैं. अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली (Nikki Haley) ने गुरुवार को एक सख्त बयान जारी करते हुए पाकिस्तान को चेताया कि वह खुद को "पीड़ित" दिखाने की कोशिश न करे. उन्होंने कहा कि भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव जवाब देने का पूरा अधिकार है. निक्की हेली ने कहा, “आतंकवादियों ने एक ऐसा हमला किया, जिसमें दर्जनों निर्दोष भारतीयों की जान चली गई. ऐसे में भारत के पास जवाब देने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है.” उन्होंने आगे कहा कि किसी भी देश को आतंकवाद को समर्थन देने के बाद "मासूम बनने का हक नहीं है."

पाकिस्तानी गोलाबारी ने ली मासूमों की जान, LoC पर फायरिंग में 16 नागरिकों की मौत.

निक्की हेली ने साफ कहा, “पाकिस्तान पीड़ित बनने का नाटक कर रहा है, जबकि वह खुद आतंकवादी गतिविधियों को सीधा या परोक्ष समर्थन देता है. दुनिया को यह समझने की जरूरत है कि कोई भी देश, जो आतंकवादियों को पनाह देता है या उन्हें सहायता करता है, उसे बरी नहीं किया जा सकता.”

Terrorists launched an attack that killed dozens of Indian citizens. India had every right to retaliate and defend itself.

Pakistan does not get to play the victim. No country gets a pass for supporting terrorist activity.

— Nikki Haley (@NikkiHaley) May 8, 2025