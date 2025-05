Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी! भारतीय सेना ने पाकिस्तानी मिसाइलों को किया ध्वस्त, S-400 ने दिखाई ताकत

Photo- @westerncomd_IA/X

Operation Sindoor: पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो रविवार को जारी किया है. ये वीडियो सेना की वेस्टर्न कमांड ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दागे गए मिसाइलों को कैसे रास्ते में ही तबाह कर दिया. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे भारतीय सेना ने S-400 मिसाइल सिस्टम के जरिए पाकिस्तानी ड्रोन और UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle) को हवा में ही मार गिराया.

सेना ने इस ऑपरेशन को लेकर तीन शब्दों में अपनी भावना जाहिर की, "Ruthless Precision. Raw Power. Fierce Pride." मतलब, बेहद सटीक हमला, दमदार ताकत और गर्व से भरा हुआ जवाब.

ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी

पाक को भारतीय सेना की चेतावनी?

सेना ने इस वीडियो के साथ लिखा, "Missed their targets by miles. Debris in agricultural farms." यानि पाकिस्तान के मिसाइल अपने टारगेट से कोसों दूर गिरे और उनके टुकड़े खेतों में बिखर गए. वीडियो देखकर साफ है कि भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं देता, करारा जवाब देता है.

ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति, रणनीति और राजनीतिक इच्छाशक्ति का स्पष्ट संदेश है, जो भी देश हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाएगा, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी.

ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ?

ये ऑपरेशन सिंदूर दरअसल 7 मई को शुरू किया गया था. इसका मकसद था, पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देना, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी. इस हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ बताया गया.

इसके बाद भारत ने सीधे जवाब में पाकिस्तान और पाक-अधिकृत कश्मीर (PoK) में 9 आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की. इन हमलों में जैश प्रमुख मसूद अजहर के 10 परिजनों और उसके 4 खास सहयोगियों की मौत हुई.

IAF ने इन ठिकानों को बनाया निशाना

रफीकी (झंग, शोर्कोट)

मुरिद (चक्कवाल)

नूर खान (रावलपिंडी)

रहीम यार खान

सुक्कुर

चुनीयान (कसूर)

इसके अलावा पाकिस्तान के एयरबेस सियालकोट, भोलारी, जैकबाबाद और सरगोधा में भी भारी नुकसान पहुंचाया गया.

सीजफायर के बाद भी सख्त रवैया

हालांकि, 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर (युद्ध विराम) पर सहमति बनी, लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ व्यापार फिलहाल बंद रहेगा और सिंधु जल समझौते को भी रोका जाएगा.

सेना का कहना है कि सीजफायर का कोई 'समाप्ति तिथि' नहीं है, यानी यह जब तक चले तब तक, लेकिन जवाब देने का हक हमेशा रहेगा.