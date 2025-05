Operation Sindoor: आतंकवाद के खिलाफ भारत एकजु, थरूर-रविशंकर सहित 7 नेताओं का सर्वदलीय दल करेगा विदेशी दौरा, पाकिस्तान होगा बेनकाब

Operation Sindoor: पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है. हालांकि, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति टल गई, जो एक राहत की बात है. लेकिन भारत आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ चुप नहीं बैठने वाला. पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बेनकाब करने के लिए भारत लगातार कदम उठा रहा है. इसी कड़ी में, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए भारत ने सात नेताओं—शशि थरूर, रवि शंकर प्रसाद, संजय कुमार, बैजयंत पांडा, कनिमोझी करुणानिधि, सुप्रिया सुले और श्रीकांत एकनाथ शिंदे—के नेतृत्व में सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गठित किए हैं. ये प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों, जिनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य शामिल हैं, का दौरा कर आतंकवाद के खिलाफ भारत के शून्य सहिष्णुता के संदेश को विश्व तक पहुंचाएंगे.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया. रिजिजू ने लिखा, “महत्वपूर्ण क्षणों में भारत एकजुट है. सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे, जो आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता के हमारे साझा संदेश को लेकर जाएंगे. राजनीति और मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का यह एक शक्तिशाली प्रतिबिंब है.”

In moments that matter most, Bharat stands united.

Seven All-Party Delegations will soon visit key partner nations, carrying our shared message of zero-tolerance to terrorism.

A powerful reflection of national unity above politics, beyond differences.@rsprasad @ShashiTharoor…

