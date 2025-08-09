VIDEO: Mumbai Airport पर नेटवर्क फेल, बिजली पूरी तरह गुल! Air India समेत कई फ्लाइट्स लेट
Photo- @5482294d67b84b1/X

Data Network Outage at Mumbai Airport: मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा. कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर बताया कि मुंबई एयरपोर्ट पर न बिजली है, न इंटरनेट. बताया जा रहा है कि मुंबई एयर पोर्ट पर नेटवर्क फेल होने के कारण सभी सिस्टम बंद हो गए हैं. चेक-इन और बोर्डिंग प्रक्रिया फिलहाल मैनुअल मोड में चल रही है और आपातकालीन व्यवस्थाएं सक्रिय कर दी गई हैं. हालांकि, एयरलाइन ने साफ किया है कि उड़ानों का शेड्यूल पूरी तरह सामान्य होने में अभी समय लग सकता है, इसलिए कुछ फ्लाइट्स में देरी बनी रह सकती है.

ये भी पढें: Maharashtra: मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, सोना और मादक पदार्थ बरामद

बिजली पूरी तरह गुल हो गई है

'मुंबई हवाई अड्डे पर न बिजली है और न ही इंटरनेट'

'पूरा बोर्डिंग सिस्टम एक घंटे से ठप'

यात्रियों के लिए जरूरी अलर्ट

एयर इंडिया ने यात्रियों को सलाह दी है कि फ्लाइट से पहले एयरलाइन की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या एयरपोर्ट के इंफॉर्मेशन डेस्क से अपना फ्लाइट स्टेटस चेक कर लें. सुरक्षा जांच और चेक-इन में ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए तय समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचना बेहतर रहेगा.

कई एयरलाइंस पर असर

यह समस्या सिर्फ एयर इंडिया तक सीमित नहीं रही. मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली कई अन्य एयरलाइंस को भी इस नेटवर्क फेलियर का सामना करना पड़ा, जिससे कनेक्टिंग फ्लाइट्स और आगे के शेड्यूल पर भी असर पड़ सकता है.

यात्रियों की मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ

स्थिति को सामान्य करने के लिए एयर इंडिया ने मुंबई एयरपोर्ट पर अतिरिक्त ग्राउंड स्टाफ तैनात किया है. ये टीमें यात्रियों के रीबुकिंग, चेक-इन और जानकारी से जुड़े सभी सवालों में मदद कर रही हैं. एयरलाइन ने यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए इस असुविधा के लिए खेद जताया है.

सोशल मीडिया पर चर्चा

घटना के बाद कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी और अनुभव साझा किए. किसी ने चेक-इन काउंटर पर लंबी लाइनों की फोटो डाली तो किसी ने देरी की वजह से आगे की यात्रा पर पड़े असर की शिकायत की.

आज की इस तकनीकी खराबी ने दिखा दिया कि हवाई यात्रा में नेटवर्क और टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कितनी ज्यादा है और थोड़ी सी दिक्कत भी सैकड़ों यात्रियों की योजनाओं को बिगाड़ सकती है.