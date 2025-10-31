बिहार चुनाव के लिए NDA का संकल्प पत्र: किसानों को ₹9000 का वादा, बच्चों की पढ़ाई मुफ्त, 125 यूनिट बिजली फ्री, 7 नए एक्सप्रेसवे, 4 नए एयरपोर्ट और 1 करोड़ रोजगार

(Photo : X)

पटना: बिहार चुनाव के लिए NDA ने अपना 'संकल्प पत्र' जारी कर दिया है. 'विकसित बिहार के लिए' नाम के इस घोषणापत्र में युवाओं, किसानों, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है. इसमें वादों की एक लंबी लिस्ट है.

आइए, जानते हैं कि NDA ने अपने पिटारे से क्या-क्या निकाला है:

1. युवाओं और रोजगार के लिए बड़े वादे

1 करोड़: सबसे बड़ा वादा 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का किया गया है.

सबसे बड़ा वादा 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का किया गया है. स्किल सेंटर: हर जिले में एक 'मेगा स्किल सेंटर' खोला जाएगा.

हर जिले में एक 'मेगा स्किल सेंटर' खोला जाएगा. मुफ्त पढ़ाई: गरीब परिवारों के छात्रों को केजी (KG) से लेकर पीजी (PG) तक मुफ्त और अच्छी शिक्षा दी जाएगी.

गरीब परिवारों के छात्रों को केजी (KG) से लेकर पीजी (PG) तक मुफ्त और अच्छी शिक्षा दी जाएगी. छात्रों को मदद: उच्च शिक्षा ले रहे अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के छात्रों को हर महीने ₹2,000 दिए जाएंगे.

उच्च शिक्षा ले रहे अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के छात्रों को हर महीने ₹2,000 दिए जाएंगे. स्कूलों में नाश्ता: स्कूलों में मिड-डे मील के साथ-साथ अब 'पौष्टिक नाश्ता' भी मिलेगा.

स्कूलों में मिड-डे मील के साथ-साथ अब 'पौष्टिक नाश्ता' भी मिलेगा. आवासीय स्कूल: हर अनुमंडल में SC वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय (Residential Schools) बनेंगे.

2. किसानों और गांवों के लिए घोषणाएं

किसान सम्मान निधि बढ़ी: पीएम किसान सम्मान निधि को ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000 करने का वादा है.

पीएम किसान सम्मान निधि को ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000 करने का वादा है. मछली पालकों को भी फायदा: मत्स्य पालकों (मछली पालने वालों) को मिलने वाली सहायता राशि भी ₹4,500 से बढ़ाकर ₹9,000 की जाएगी.

मत्स्य पालकों (मछली पालने वालों) को मिलने वाली सहायता राशि भी ₹4,500 से बढ़ाकर ₹9,000 की जाएगी. MSP की गारंटी: सभी फसलों के लिए एमएसपी (MSP) की गारंटी दी जाएगी.

सभी फसलों के लिए एमएसपी (MSP) की गारंटी दी जाएगी. बड़ा निवेश: कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर (एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर) पर ₹1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा.

3. महिला सशक्तिकरण पर फोकस

लखपति दीदी: 1 करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाया जाएगा.

1 करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाया जाएगा. करोड़पति मिशन: 'मिशन करोड़पति' के जरिए महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाया जाएगा.

'मिशन करोड़पति' के जरिए महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाया जाएगा. रोजगार के लिए पैसा: महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को ₹2 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी.

4. इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास का खाका

एयरपोर्ट और मेट्रो: पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाएंगे. साथ ही, 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी.

पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाएंगे. साथ ही, 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी. सड़कें और रेल: बिहार में 7 नए एक्सप्रेसवे और 3,600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण (Modernisation) किया जाएगा.

बिहार में 7 नए एक्सप्रेसवे और 3,600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण (Modernisation) किया जाएगा. नए उद्योग: राज्य में डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित किए जाएंगे. साथ ही 100 MSME पार्क और 10 नए औद्योगिक पार्क भी बनेंगे.

राज्य में डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित किए जाएंगे. साथ ही 100 MSME पार्क और 10 नए औद्योगिक पार्क भी बनेंगे. स्टार्टअप: 50,000 से अधिक स्टार्टर उद्यमों को बढ़ावा दिया जाएगा.

5. स्वास्थ्य और समाज कल्याण

पक्के मकान: 50 लाख नए पक्के मकान दिए जाएंगे.

50 लाख नए पक्के मकान दिए जाएंगे. मुफ्त बिजली: 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी.

125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी. स्वास्थ्य: एक विश्वस्तरीय 'मेडिसिटी' और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा.

एक विश्वस्तरीय 'मेडिसिटी' और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा. EBC को मदद: EBC (अत्यंत पिछड़ा) वर्ग की जातियों को ₹10 लाख तक की सहायता दी जाएगी.

EBC (अत्यंत पिछड़ा) वर्ग की जातियों को ₹10 लाख तक की सहायता दी जाएगी. अन्य सुविधाएं: मुफ्त राशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी रहेगी.

6. संस्कृति और अध्यात्म