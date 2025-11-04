Navi Mumbai New Haj House: हाजियों के लिए बड़ी सुविधा, नवी मुंबई के खारघर में बनेगा नया हज हाउस

(Photo Credits AI)

Navi Mumbai New Haj House: हज के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार बड़ी सुविधा देने जा रही है. महाराष्ट्र सरकार नवी मुंबई के खारघर में एक नया हज हाउस बनाने की तैयारी है. जो हज यात्रियों के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा. यह परियोजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत चलाई जा रही है. जिस योजना के तहत नवी मुंबई में नया हज हाउस बनेगा.

पिछले हफ्सते सचिव ने किया स्थल का दौरा

पिछले सप्ताह डॉ. चंद्र शेखर कुमार, सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, ने हज कमेटी ऑफ इंडिया (HCoI) और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित स्थल का दौरा किया. दौरे के दौरान उन्होंने लेआउट और डिजाइन योजनाओं की समीक्षा की तथा कार्यान्वयन, संपर्क सुविधा, लॉजिस्टिक्स और तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की. डॉ. कुमार ने कहा कि नया हज हाउस यात्रियों की सभी आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करेगा और उन्हें बेहतर सुविधाएँ प्रदान करेगा. यह भी पढ़े: 3200 KM का खतरनाक सफर: जहाज के Rudder पर बैठकर 3 लोगों ने किया सफर, 11 दिन की यात्रा

2026 की तैयारियों पर चर्चा

इससे पहले मुंबई में आयोजित समीक्षा बैठक में डॉ. कुमार ने हज 2026 की तैयारियों पर चर्चा की. बैठक में मुंबई स्थित मौजूदा हज हाउस की संरचनात्मक जांच और सुधार कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई.