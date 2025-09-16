नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस सितंबर से होगा शुरू, यात्रियों को होंगे कई फायदे

Navi Mumbai International Airport | X

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई (Mumbai) का बोझ कम करने के लिए तैयार नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) आखिरकार सितंबर 2025 के अंत तक शुरू होने जा रहा है. उलवे (पनवेल) में स्थित यह एयरपोर्ट अपने पहले चरण के तहत संचालन शुरू करेगा. हजारों करोड़ की लागत से बना यह प्रोजेक्ट मुंबई की हवाई कनेक्टिविटी को नया आयाम देगा.

करीब 2,865 एकड़ में फैला NMIA, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) का दबाव कम करेगा. यह एयरपोर्ट चार टर्मिनल, दो रनवे और एक समर्पित कार्गो टर्मिनल से लैस होगा. पहले चरण में तैयार टर्मिनल-1 हर साल 20 मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है. सभी चरण पूरे होने के बाद इसकी क्षमता 90 मिलियन यात्रियों प्रति वर्ष तक बढ़ जाएगी.

उद्घाटन और शुरुआती संचालन

अधिकारियों के मुताबिक, एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 सितंबर 2025 को होगा. शुरू में यहां प्रति घंटे 8-10 फ्लाइट मूवमेंट रहेंगे, जिन्हें 2026 तक बढ़ाकर 30 मूवमेंट प्रति घंटे किया जाएगा.

स्टाफ और प्रशासनिक तैयारियां

महाराष्ट्र गृह विभाग ने एयरपोर्ट के लिए 285 इमीग्रेशन स्टाफ की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. इसमें इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल शामिल हैं. यह कदम एयरपोर्ट संचालन से पहले की अंतिम प्रशासनिक तैयारियों का हिस्सा है.

कनेक्टिविटी: मुंबई से एयरपोर्ट तक आसान सफर

NMIA तक पहुंचने के लिए सरकार ने मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी प्लान बनाया है. मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, हाईवे और एक्सप्रेस कॉरिडोर से सफर का समय घटेगा. ठाणे, दादर, वाशी और पनवेल से एक्सप्रेस बस सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. भविष्य में मेट्रो और रेल कनेक्शन भी जोड़े जाएंगे.

यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं

टर्मिनल-1 अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा. इसमें स्टेट-ऑफ-द-आर्ट चेक-इन जोन, ऑटोमेटेड कियोस्क, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और फास्ट बैगेज क्लेम सिस्टम जैसी सेवाएं मिलेंगी. यात्रियों की सुविधा के लिए विशाल वेटिंग लाउंज, आधुनिक स्कैनिंग मशीनें और आरामदायक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होगा.

मुंबई एयरपोर्ट पर दबाव कम करने में बड़ी भूमिका

CSMIA पर बढ़ते ट्रैफिक और भीड़ को देखते हुए NMIA मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए राहत साबित होगा. यह एयरपोर्ट कार्गो हैंडलिंग और फ्लाइट शेड्यूल को सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ यात्रियों की सुविधा और समय बचाने में मदद करेगा.