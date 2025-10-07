नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला लुक जारी; उद्घाटन से पहले देखें लोटस डिजाइन वाला भव्य रूप, ये रहीं तस्वीरें
Navi Mumbai International Airport First Look | X

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने आज सोशल मीडिया पर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) की पहली झलक शेयर की. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) बुधवार 8 अक्टूबर को इस अत्याधुनिक एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे. देवेंद्र फडणवीस ने पोस्ट में लिखा, “यह एयरपोर्ट एयर ट्रैवल की परिभाषा बदल देगा, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और भारत को दुनिया से ऐसे जोड़ेगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ.”

सीएम फडणवीस ने कहा कि “नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत के विकास का प्रतीक बनेगा.” यह प्रोजेक्ट न केवल यात्रा को सुविधाजनक बनाएगा बल्कि रोजगार, व्यापार और पर्यटन को भी नई दिशा देगा.

19,650 करोड़ की लागत से बना ‘ग्रीनफील्ड’ एयरपोर्ट

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत बनाया गया है. इस पर कुल 19,650 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. पहले चरण में तैयार एयरपोर्ट सालाना 9 करोड़ यात्रियों और 3.25 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालने की क्षमता रखता है.

CM फडणवीस ने शेयर की तस्वीरें

लोटस थीम पर आधारित भव्य डिजाइन

सीएम फडणवीस ने बताया कि इस एयरपोर्ट का आर्किटेक्चर कमल के फूल (Lotus) से प्रेरित है. यहां बड़ी कांच की दीवारें, खुले स्थान और प्राकृतिक रोशनी का उपयोग इसे आधुनिक और शांतिपूर्ण माहौल देते हैं. एयरपोर्ट कोड ‘NMI’ रखा गया है.

उद्घाटन से पहले देखें कैसा दिखता है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट

मुंबई के एयर ट्रैफिक को मिलेगी राहत

NMIA के शुरू होने से मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में हवाई यात्रा काफी आसान हो जाएगी. यह एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) के साथ मिलकर काम करेगा, जिससे बढ़ते एयर ट्रैफिक पर नियंत्रण पाया जा सकेगा. जिसके बाद, यह एयरपोर्ट हर साल 9 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा, जिससे मुंबई एक “मल्टी-एयरपोर्ट ग्लोबल सिटी” के रूप में उभरेगी.

सस्टेनेबल और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन एयरपोर्ट

नवी मुंबई एयरपोर्ट कई पर्यावरण-अनुकूल और हाई-टेक सुविधाओं से लैस होगा —

  • Automated People Mover (APM): एक इन-बिल्ट ट्रांज़िट सिस्टम जो चारों टर्मिनलों को जोड़ेगा.

  • ग्रीन एनर्जी: 47 मेगावॉट तक सोलर पावर जेनरेशन की योजना.

  • Sustainable Aviation Fuel (SAF) के लिए डेडिकेटेड स्टोरेज.

  • वाटर टैक्सी सर्विस: देश का पहला एयरपोर्ट जो वॉटर टैक्सी से जुड़ा होगा.

  • इलेक्ट्रिक बसें: शहर से एयरपोर्ट तक यात्रियों को पर्यावरण-हितैषी यात्रा का अनुभव देंगी.

मुंबई मेट्रो लाइन-3 का दूसरा चरण

कल पीएम मोदी मुंबई मेट्रो लाइन-3 (Aqua Line) के फेज 2B का भी उद्घाटन करेंगे, जो आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड तक फैला है. करीब 12,200 करोड़ की लागत से बनी यह मेट्रो लाइन हर दिन 13 लाख यात्रियों को सुविधा देगी.