Narendra Modi in Semicon India: पीएम मोदी सेमीकॉन इंडिया 2025 का करेंगे उद्घाटन, भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास

पीएम मोदी (Photo Credits ANI)

नई दिल्ली, 23 अगस्त : नई दिल्ली के यशोभूमि में भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए देश की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदर्शनी 'सेमीकॉन इंडिया 2025'(Semicon India 2025) का आयोजन 2 से 4 सितंबर के बीच किया जाएगा. इस भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को करेंगे. तीन दिवसीय इस वैश्विक आयोजन में 33 देशों के प्रतिनिधि, 50 से अधिक ग्लोबल सीएक्सओ, 350 प्रदर्शक और 50 से ज्यादा अग्रणी वैश्विक वक्ता हिस्सा लेंगे. इस वर्ष की थीम 'अगले सेमीकंडक्टर पावरहाउस का निर्माण' है, जो भारत को आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है. भारत सरकार ने सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत अब तक 10 रणनीतिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है. इनमें हाई-वॉल्यूम फैब यूनिट्स, 3डी हेटरोजीनियस पैकेजिंग, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स (जैसे सिलिकॉन कार्बाइड) और ओएसएटी (आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट) शामिल हैं.

इसके साथ ही सरकार 280 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों और 72 स्टार्टअप्स को अत्याधुनिक डिजाइन टूल्स मुहैया करा रही है. डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत 23 स्टार्टअप्स को मंजूरी मिल चुकी है. इसका उद्देश्य सीसीटीवी, नेविगेशन सिस्टम, मोटर कंट्रोलर्स, कम्युनिकेशन चिप्स और माइक्रोप्रोसेसर यूनिट्स जैसी जरूरतों के लिए घरेलू डिजाइन और निर्माण को बढ़ावा देना है. इस आयोजन में एप्लाइड मैटेरियल्स, आईबीएम, एएसएमएल, इनफिनियॉन, केएलए, लैम रिसर्च, माइक्रोन, सैनडिस्क, सीमेंस, एसके हाइनिक्स, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टोक्यो इलेक्ट्रॉन जैसी विश्वप्रसिद्ध कंपनियों के शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे. यह भी पढ़ें : Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? एजबेस्टन में बर्मिंघम फीनिक्स बनाम वेल्श फायर के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

एमईआईटीवाई के सचिव एस. कृष्णन ने बताया, "इस बार 350 से ज्यादा प्रदर्शक, 6 इंटरनेशनल राउंडटेबल्स, 4 कंट्री पवेलियन, 9 राज्यों की भागीदारी और 15,000 से ज्यादा विजिटर्स के शामिल होने की उम्मीद है." कार्यक्रम में हाई-प्रोफाइल कीनोट स्पीच, पैनल डिस्कशन, फायरसाइड चैट्स, टेक पेपर्स, और 6 अंतरराष्ट्रीय राउंडटेबल्स होंगे. वर्कफोर्स डेवलपमेंट पवेलियन भी आयोजित किया जाएगा, जहां युवा प्रतिभाओं को माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स में करियर के अवसरों की जानकारी दी जाएगी.

'सेमी' के अध्यक्ष और सीईओ अजीत मनोचा ने कहा, "हमारी सदस्य कंपनियों की विशेषज्ञता और क्षमताएं भारत की सेमीकंडक्टर ग्रोथ को नया आयाम देंगी. यह आयोजन नेटवर्किंग और बिजनेस के बेहतरीन अवसर लेकर आएगा." आईएसएम के सीईओ अमितेश कुमार सिन्हा ने कहा, "यह कार्यक्रम एक ऐसा मंच है जहां नवाचार, सहयोग और आत्मनिर्भर भारत की भावना एकजुट होकर भविष्य की तकनीकी चुनौतियों का हल तलाशेंगे." सेमी इंडिया और आईईएसए के अध्यक्ष अशोक चंदक ने कहा, “भारत की घरेलू नीतियां और निजी क्षेत्र की क्षमताएं अब पूरी तरह से एक दिशा में आ गई हैं. 'सेमीकॉन इंडिया 2025' इस बदलाव का सबसे बड़ा उत्प्रेरक बनेगा."