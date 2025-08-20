नालासोपारा में मामूली विवाद ने लिया खौफनाक मोड़, 20 वर्षीय युवक पर लोहे की छैनी से हमला

Representational Image | Pixabay

मुंबई: नालासोपारा (Nalasopara) से चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां एक मामूली सड़क विवाद के बाद 20 वर्षीय युवक पर लोहे के औजार से हमला कर दिया गया. इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पीड़ित युवक, ऋषु यादव (निवासी धनिव बाग) ने पुलिस को बताया कि घटना 18 अगस्त की रात करीब 8:45 बजे हुई. मोहल्ले की गली में एक साइकिल को ऑटो-रिक्शा ने टक्कर मार दी. इसी बात को लेकर ऋषु और उसके भाई प्रिंस की बहस पड़ोसी पाठक नामक व्यक्ति से हो गई.

झगड़ा बढ़ने के बाद आरोप है कि पाठक ने गुस्से में आकर ऋषु यादव पर लोहे की छैनी से हमला कर दिया. इस हमले में ऋषु के सिर पर चोट आई. घायल होने के बाद ऋषु पहले इलाज के लिए अस्पताल गया और फिर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. इसी वजह से केस दर्ज होने में थोड़ी देरी हुई.

पुलिस की कार्रवाई

मामला पेल्हार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, जिनमें हमला और चोट पहुँचाने से जुड़ी धाराएं शामिल हैं. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी की पहचान कर ली गई है लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.

इस घटना के बाद इलाके में लोगों के बीच डर और गुस्सा है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि ऐसे छोटे-छोटे विवाद अगर हिंसा का रूप लेते रहे तो मोहल्ले की शांति भंग हो जाएगी.