Mumbai Rains Tragedy: भांडुप में खुले तार की चपेट में आया 17 वर्षीय किशोर, मौके पर हुई मौत; सामने आया हादसे का Video

Screengrab from the video | X

मुंबई में मंगलवार को मूसलाधार बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर दिया. भांडुप इलाके के पन्नालाल कंपाउंड में 17 वर्षीय दीपक पिल्ले की मौत बिजली के करंट से हो गई. दीपक स्कूल से घर लौट रहा था और इस दौरान गलती से वह सड़क पर पड़े एक खुले हाई-टेंशन तार के संपर्क में आ गया. हादसे के समय दीपक ने हेडफोन लगाए हुए थे और तेज आवाज में गाना सुन रहा था. चश्मदीदों के मुताबिक, आसपास मौजूद लोगों ने उसे जोर-जोर से सावधान करने की कोशिश की, लेकिन हेडफोन की वजह से दीपक किसी की आवाज़ नहीं सुन पाया. कुछ ही सेकंड में वह तार के संपर्क में आया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

इस पूरे हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि दीपक बारिश से भरी सड़क पर चल रहा था. तभी जैसे ही वह पानी में डूबे तार के करीब पहुंचा, उसे तेज करंट लगा और वह गिर पड़ा. यह दृश्य देखकर आसपास मौजूद लोग घबरा गए.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

A 17 year old boy sadly lost his life after accidentally coming in contact with a live electric wire in Bhandup. Always - Stay away from electric poles/wires during rains Immediately alert authorities if you notice fallen/loose wires 🙏 pic.twitter.com/c0H9Ij410d — Mumbai Rains (@rushikesh_agre_) August 20, 2025

पहले से था खतरे का अंदेशा

स्थानीय लोगों ने बताया कि यह तार पहले से ही खतरा बना हुआ था और कई बार इसकी शिकायत भी की गई थी. लोगों ने पहले भी राहगीरों को इस तार से दूर रहने की चेतावनी दी थी. दुर्भाग्यवश, दीपक तक यह चेतावनी नहीं पहुंच पाई और उसकी जान चली गई.

मुंबई में शॉर्ट सर्किट से बढ़ रहा खतरा

मुंबई में लगातार बारिश से जगह-जगह पानी भर रहा है. इसी के चलते शॉर्ट सर्किट और आग लगने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं. हाल ही में किंग्स सर्कल स्टेशन के पास भी एक BEST मीटर बॉक्स में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी. तेज़ धुआं और लपटें उठने से वहां भी अफरा-तफरी मच गई थी.