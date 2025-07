Raksha Bandhan 2025: नागपुर में देशभक्ति को लेकर छात्रों की बड़ी पहल, सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए बनाई 3 लाख राखियां, देखें VIDEO

Raksha Bandhan 2025: देशभर में अगले महीने अगस्त में भाई-बहन का सबसे पवित्र त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाएगा. इस खास मौके पर राखियां बनाने का सिलसिला अब से ही शुरू हो चुका है. नागपुर के छात्रों ने राखी के पर्व पर देशभक्ति को लेकर एक खास पहल की है, जिसमें उन्होंने सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए 3 लाख राखियां बनाई हैं.

रिद्धि नाम की एक छात्रा ने इस पहल के बारे में बताते हुए कहा, "हम ये राखियां हमारे सैनिक भाईयों के लिए बना रहे हैं, जो सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं. वे अपनी जान जोखिम में डालते हैं, जबकि हम सुरक्षित रहते हैं.क्या हम उन्हें एक राखी नहीं भेज सकते?" सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि बच्चे राखियां बना रहे हैं और अपनी तरफ से सैनिकों के लिए प्यार और सम्मान व्यक्त कर रहे हैं. यह भी पढ़े: Raksha Bandhan 2025: कब है रक्षाबंधन? यहां देखें राखी बांधने का सही दिन और शुभ मुहूर्त

#WATCH | Nagpur, Maharashtra: Another student, Nachiket, says, "For soldiers who cannot come home for Rakshabandhan, we are sending them rakhis at the border. We send them at least 2 lakh rakhis every year. All the children here making rakhis are doing so for our soldiers. There… pic.twitter.com/2RumiGT8iu

— ANI (@ANI) July 13, 2025