Bidar Blast: कर्नाटक के बीदर में धमाका, स्कूल जा रहे बच्चों समेत 6 लोग घायल, इलाके में दहशत; VIDEO

Bidar Blast

Bidar Blast: कर्नाटक के बीदर जिले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. हुमनाबाद तालुक के मोलाकेरा गांव में शनिवार सुबह एक रहस्यमय धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आने से पांच स्कूली बच्चों सहित छह लोग घायल हो गए. यह विस्फोट उस समय हुआ जब बच्चे सुबह-सुबह स्कूल जाने के लिए अपनी वैन का इंतजार कर रहे थे. धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा गांव दहल उठा.

स्कूल वैन के इंतजार के दौरान हुआ हादसा

मिली जानकारी के अनुसार, घटना मोलाकेरा गांव के मोल्गी मरय्या मंदिर रोड पर हुई. घायल होने वालों में अनवर साब (18) और जब्बार साब (65) की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए हैदराबाद रेफर किया गया है. अन्य घायलों में परिजार (8), अजीज (5) और बुशरा (4) जैसे छोटे बच्चे शामिल हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया है. यह भी पढ़े: Switzerland Bar Blast Update: स्विट्जरलैंड में विस्फोट से मातम, मृतकों की संख्या 47 तक पहुंची, राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी

बीदर में रहस्यमय धमाका

पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर

धमाके की सूचना मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक (SP) प्रदीप गुंटी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने फिलहाल उस पूरे इलाके को सील कर दिया है जहां धमाका हुआ था. धमाके के कारणों और विस्फोटक की प्रकृति का पता लगाने के लिए फोरेंसिक (SOCO) विशेषज्ञों की एक टीम को बुलाया गया है.

मंत्री ने दिए जांच के आदेश

कर्नाटक के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए गहन जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने जिला प्रशासन को घायलों का मुफ्त और उचित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. खंड्रे ने कहा कि यह पता लगाया जाना जरूरी है कि यह विस्फोटक वहां कैसे पहुंचा और इसके पीछे किसका हाथ है.

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

स्थानीय ग्रामीणों में इस घटना के बाद से भारी रोष और डर का माहौल है. ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले छह महीनों में इस क्षेत्र में इस तरह की यह दूसरी या तीसरी संदिग्ध घटना है. पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या यह धमाका किसी पुराने विस्फोटक या किसी अवैध गतिविधि का परिणाम है.