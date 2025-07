Mumbai's Kabootar Khanas to Be Shut Down: नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, मुंबई के सभी कबूतरखाने होंगे बंद!

(Photo Credits WC)

Mumbai's Kabootar Khanas to Be Shut Down: मुंबई में नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को आदेश दिया है कि वह शहर भर में बने सभी कबूतरखानों (Kabootar Khanas) को तत्काल बंद करे. यह आदेश कबूतरों की बीट और पंखों से होने वाली गंभीर सांस संबंधी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

विधान परिषद में उठा मामला

मुंबई के कबूतरखानों को लेकर यह मुद्दा गुरुवार, 3 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र विधान परिषद में उठाया गया, जब शिवसेना नेता और नामित विधान परिषद सदस्य (MLC) मनीषा कयांडे ने बताया कि कबूतरखानों के आसपास रहने वाले लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं. कबूतरों की बीट और पंखों से वायुमंडल में मौजूद कणों के कारण फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं. जो लोगों के जान के लिए ख़तरा साबित हो रहा है. इसलिए शहर के सबही कबूतर खानें बंद किया जाये. यह भी पढ़े: Maharashtra Politics: महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला! राज्य के कई नेताओं की Y सुरक्षा घटाई, इनमें से अधिकतर शिंदे गुट से

बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने भी किया समर्थन

विधान परिषद सदस्य (MLC) मनीषा कयांडे की बातों को भारतीय जनता पार्टी की नेता चित्रा वाघ ने भी समर्थन किया. चित्रा वाघ ने कहा कि उनकी मौसी की मृत्यु कबूतरों की बीट से हुई बीमारी के कारण हुई थी.

सरकार ने BMC को तत्काल बंद करने का दिए आदेश

महाराष्ट्र विधान परिषद में इस स्वास्थ्य समस्या के मुद्दे पर जवाब देते हुए, प्रदेश के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से मंत्री उदय सामंत ने बताया कि मुंबई में इस समय कुल 51 कबूतरखाने मौजूद हैं. उन्होंने कहा, "BMC को निर्देश दिया जाएगा कि वह एक महीने के भीतर जागरूकता अभियान शुरू करे और साथ ही, तत्काल इन कबूतरखानों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करे.