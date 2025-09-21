लिंक्डइन पर दोस्ती पड़ी भारी: सिरफिरे ने 2 साल तक किया महिला का पीछा, 100 सिम से भेजे गंदे मैसेज और अश्लील वीडियो

प्रतीकात्मक तस्वीर

मुंबई से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन (LinkedIn) पर हुई दोस्ती एक सीनियर महिला अधिकारी के लिए भयानक सपना बन गई. एक जानी-मानी फाइनेंस कंपनी की डायरेक्टर और सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि एक आदमी पिछले दो साल से उनका पीछा कर रहा है, उन्हें अश्लील मैसेज भेज रहा है और शादी के लिए प्रपोज कर रहा है.

कैसे शुरू हुआ ये सिलसिला?

महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि उत्तराखंड का रहने वाला सौरव रायधनी नाम का शख्स 2017 में उनसे लिंक्डइन पर जुड़ा था. शुरुआत में उन्होंने उसके मैसेज को नजरअंदाज कर दिया. लेकिन 2023 से सौरव ने उन्हें लगातार परेशान करना शुरू कर दिया. वह उन्हें बिन मांगे तोहफे भेजने लगा, पर्सनल होने की कोशिश करने लगा और फिर अश्लील मैसेज भेजने पर उतर आया.

हर जगह करने लगा पीछा

हद तो तब हो गई जब आरोपी ने महिला का वॉट्सऐप, टेलीग्राम और सिग्नल का नंबर भी कहीं से निकाल लिया. वह भारत में ही नहीं, बल्कि विदेश यात्रा के दौरान भी उनका पीछा करने लगा. महिला जब भी किसी एयरपोर्ट या होटल में होती, तो वह वहां पहुंच जाता. परेशान होकर महिला ने जब भी उसका नंबर ब्लॉक किया, तो वह नए नंबर से उन्हें कॉल और गंदे मैसेज भेजने लगता. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने महिला को परेशान करने के लिए 100 से भी ज्यादा सिम कार्ड का इस्तेमाल किया.

यहां तक कि उसने महिला की कंपनी में एक डीमैट अकाउंट भी खुलवा लिया ताकि वह उनके और करीब पहुंच सके.

पुलिस ने दर्ज की FIR

लगातार हो रही इस मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने आखिरकार पुलिस का दरवाजा खटखटाया. मुंबई की क्राइम ब्रांच ने शुरुआती जांच के बाद एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में आरोपी सौरव रायधनी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. उस पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, पीछा करने (स्टॉकिंग), अश्लील तस्वीरें/वीडियो भेजने और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

महिला ने सबूत के तौर पर आरोपी द्वारा भेजे गए मैसेज के स्क्रीनशॉट, वीडियो क्लिप और उन 100 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की लिस्ट भी पुलिस को सौंपी है, जिनका इस्तेमाल उन्हें परेशान करने के लिए किया गया.