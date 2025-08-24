Mumbai Rain Update: मुंबई में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल, जानें ताजा अपडेट

(Photo Credits Twitter)

Mumbai Rain Update: मुंबई में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद, पिछले दो दिनों से बारिश रुक गई है. हालांकि, मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, और बादल छाए हुए हैं, साथ ही धूप भी खिली हुई है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है, या फिर मौसम साफ भी रह सकता है.

कल का मौसम का हाल

कल यानी 23 अगस्त को मुंबई में बीच-बीच में हल्की बारिश के फुहारे देखे गए थे.हालांकि, आज मुंबई और उसके आसपास के इलाकों जैसे ठाणे, नवी मुंबई और पालघर में मौसम साफ बना हुआ है। ठाणे में भी मौसम सामान्य है, लेकिन बीच-बीच में बादल घने हो रहे हैं, जिससे बारिश की संभावना बनी हुई है. Mumbai Rains Tragedy: भांडुप में खुले तार की चपेट में आया 17 वर्षीय किशोर, मौके पर हुई मौत; सामने आया हादसे का Video

जलभराव और हादसों का असर

दो दिन पहले मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई थी, जिससे कई स्थानों पर जलभराव हो गया था और कई इलाके पानी-पानी हो गए थे. इससे आम जनजीवन पर असर पड़ा है, और यातायात में भी समस्याएं आईं.

महाराष्ट्र में बारिश के जान गंवाने वालों की संख्या

अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो बारिश के कारण विभिन्न हादसों में करीब दो दर्जन लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। इन हादसों के कारण राहत कार्य भी जारी है।