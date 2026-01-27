Mumbai Water Cut: मुंबईवासियों के लिए जरूरी खबर, इन 11 वार्डों में आज से 10% पानी की कटौती, 7 फरवरी तक जारी रहेगा संकट

(Photo Credits: pixabay)

Mumbai Water Cut: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने घोषणा की है कि मुंबई के 11 वार्डों और पूर्वी उपनगरों में मंगलवार, 27 जनवरी से शनिवार, 7 फरवरी तक पानी की आपूर्ति में 10% की कटौती की जाएगी. यह कटौती पीसे (Pise) स्थित 'न्यूमैटिक गेट सिस्टम' के वार्षिक रखरखाव कार्य के कारण लागू की जा रही है. बीएमसी ने नागरिकों से इस अवधि के दौरान पानी का संयम से उपयोग करने की अपील की है.

क्यों हो रही है पानी की कटौती?

नगर निकाय के अनुसार, पीसे में गेट सिस्टम के रखरखाव के अलावा, भांडुप वेस्ट के खिंडीपाड़ा में महत्वपूर्ण तकनीकी कार्य किए जाने हैं. इसमें 2,400 मिमी की वैतरणा पाइपलाइन से 12 जल कनेक्शनों को 2,750 मिमी की अपर वैतरणा मुख्य पाइपलाइन में स्थानांतरित करना शामिल है. साथ ही पाइपलाइन पर लोहे का कवर भी लगाया जाएगा. यह भी पढ़े: Mumbai Water Cut Update: सावधान मुंबईकर! आज से धारावी, अंधेरी सहित 5 वार्डों में 3 दिन तक की पानी कटौती, मेट्रो कार्य के चलते प्रभावित रहेगी जलापूर्ति

ये क्षेत्र होंगे मुख्य रूप से प्रभावित

10% पानी की कटौती मुंबई के निम्नलिखित वार्डों और इलाकों में प्रभावी होगी:

दक्षिण मुंबई: 'A' वार्ड का नेवल डॉकयार्ड क्षेत्र, पूरा 'B' वार्ड, 'C' वार्ड के भिंडी बाजार, बोहरी मोहल्ला और घोगरी मोहल्ला, तथा पूरा 'E' वार्ड.

मध्य और उत्तर मुंबई: 'F दक्षिण' और 'F उत्तर' के सभी क्षेत्र.

पूर्वी उपनगर: मुलुंड पूर्व और पश्चिम (T वार्ड), भांडुप, नाहुर, कंजुरमार्ग और विक्रोली पूर्व (S वार्ड), विक्रोली और घाटकोपर पूर्व (N वार्ड), कुर्ला पूर्व (L वार्ड) और पूरा 'M पूर्व' व 'M पश्चिम' वार्ड.

ठाणे और भिवंडी पर भी पड़ेगा असर

मुंबई के अलावा, ठाणे और भिवंडी नगर निगम के वे क्षेत्र जो मुंबई की जल प्रणालियों से पानी प्राप्त करते हैं, वहां भी 10% की कटौती लागू होगी. रखरखाव के इस काम के चलते इन शहरों के कुछ हिस्सों में भी पानी के कम दबाव की समस्या हो सकती है.

नागरिकों के लिए सलाह

बीएमसी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मरम्मत कार्य के दौरान पानी की कमी महसूस की जा सकती है. निवासियों को सलाह दी गई है कि वे: