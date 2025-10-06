ठाणे, साउथ मुंबई और ईस्टर्न सबर्ब्स में 7 से 9 अक्टूबर तक 10% पानी की कटौती, ये इलाकें होंगे प्रभावित

Representational Image

मुंबई और ठाणे के लाखों लोगों को अगले हफ्ते पानी की परेशानी झेलनी पड़ेगी. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) और ठाणे नगर निगम (TMC) ने घोषणा की है कि 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2025 तक कई इलाकों में 10% पानी की कटौती की जाएगी. यह कदम पिसे और पनजारपुर जल शोधन संयंत्रों में बिजली मीटर अपग्रेडेशन कार्य के चलते उठाया गया है. ठाणे नगर निगम के अनुसार शहर के कई मोहल्लों और कॉलोनियों में पानी की सप्लाई कम हो जाएगी.

ठाणे के इलाकों में शामिल हैं; कोपरी धोबीघाट, गांधी नगर, आनंद नगर, इंदिरानगर, भाटवाड़ी, टेकड़ी बंगला, लुईस्वाडी, बालकुम पाड़ा नं.1, अंबेडकर नगर, लक्ष्मी नगर, काजूवाड़ी, जिजामाता नगर, जय भवानी नगर, दयानेश्वर नगर, करवालो नगर, शिवशक्ति नगर, जनता स्लम, पाडवाल नगर, शिवाजी नगर, किसान नगर नं.1 और नं.2, रामचंद्र नगर, साईंनाथ नगर, नामदेव वाड़ी, रघुनाथ नगर, हजूरी, पंचपाखड़ी और नौपाड़ा.

ठाणे को रोजाना मिलने वाले पानी में से 85 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) की सप्लाई मुंबई महानगरपालिका से आती है, इसलिए इस अपग्रेडेशन कार्य का सीधा असर ठाणे के लोगों पर पड़ेगा.

साउथ मुंबई और ईस्टर्न सबर्ब्स भी प्रभावित

BMC ने बताया कि साउथ मुंबई और ईस्टर्न सबर्ब्स के कई इलाके भी पानी की कटौती का सामना करेंगे. इनमें शामिल हैं –

A वार्ड: फोर्ट, कोलाबा, मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट

B वार्ड: मस्जिद बंडर, मोहम्मद अली रोड, डोंगरी, भेंडी बाजार

E वार्ड: भायखला, नागपाड़ा, डॉकर्याड रोड, रे रोड

F-साउथ वार्ड: परेल, लालबाग, हिंदमाता, लोअर परेल

F-नॉर्थ वार्ड: माटुंगा, सायन

ईस्टर्न सबर्ब्स: चेंबूर, गोवंडी, मानखुर्द, ट्रॉम्बे, अणुशक्ति नगर, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोली, भांडुप, मुलुंड और कांजुरमार्ग.

पानी बचाने की अपील

BMC और TMC ने लोगों से अपील की है कि वे पहले से पर्याप्त पानी स्टोर करें और इसका उपयोग बेहद सोच-समझकर करें. अपग्रेडेशन का काम रोजाना दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक होगा, जिसके चलते इस दौरान सप्लाई और कमजोर हो सकती है. निगम ने भरोसा दिलाया है कि 10 अक्टूबर से पानी की सप्लाई सामान्य कर दी जाएगी.