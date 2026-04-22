Mumbai Traffic Chaos: मुंबई में BJP रैली से ट्रैफिक जाम पर महिला भड़की, मंत्री गिरीश महाजन से बहस; VIDEO वायरल
(Photo Credits: X/@PTI_News)

Mumbai Traffic Chaos: दक्षिण मुंबई के वर्ली इलाके में मंगलवार को उस समय हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब ट्रैफिक जाम में फंसी एक महिला यात्री का धैर्य जवाब दे गया. महिला ने अपनी कार से उतरकर सीधे महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता गिरीश महाजन का सामना किया. यह घटना उस समय हुई जब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (131वां संविधान संशोधन विधेयक) के लोकसभा में पारित न होने के विरोध में 'जन आक्रोश' रैली निकाल रही थी.

एक घंटे से जाम में फंसी थी महिला

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला ग्रिडलॉक के कारण बेहद गुस्से में है. बताया जा रहा है कि इलाका करीब एक घंटे से पूरी तरह ठप था. महिला अपने बच्चे को स्कूल से लेने जा रही थी, तभी वह इस जाम में फंस गई. वीडियो में वह रैली के बीच जाकर मंत्री और कार्यकर्ताओं से कहती नजर आ रही है, "यहाँ से हटिए, आप लोग ट्रैफिक जाम कर रहे हैं." उन्होंने आयोजकों से प्रदर्शन को सड़क के बजाय पास के किसी खुले मैदान में ले जाने की मांग भी की.  यह भी पढ़े:  Women’s Reservation Bill: ‘विपक्ष सीरियल लायर है’, महिला आरक्षण बिल पर विरोध को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का तीखा हमला

ट्रैफिक जाम पर महिला भड़की

रैली का उद्देश्य और रूट

यह विरोध मार्च जांभोरी मैदान से शुरू होकर एनएससीआई डोम की ओर जा रहा था. बीजेपी का उद्देश्य महिला आरक्षण विधेयक को दो-तिहाई बहुमत न मिल पाने के लिए विपक्ष को निशाना बनाना था. रैली घनी आबादी वाले बीडीडी चॉल से गुजरी, जिससे मुख्य सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. देरी और भीड़ के कारण सामान्य यातायात पूरी तरह चरमरा गया था.

पुलिस का हस्तक्षेप और सार्वजनिक प्रतिक्रिया

स्थिति को बिगड़ता देख मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने महिला को किनारे ले जाकर शांत कराने की कोशिश की. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है. कई नेटिज़न्स ने महिला के साहस की सराहना करते हुए कहा कि राजनीतिक रैलियों के लिए आम जनता को परेशान करना गलत है. वहीं, कुछ का मानना है कि राजनीतिक सक्रियता जरूरी है. हालांकि, इस तीखी नोकझोंक के संबंध में अब तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है.

मुंबई की सड़कों पर बढ़ता तनाव

यह घटना मुंबई के यात्रियों के दैनिक संघर्ष और राजनीतिक आयोजनों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती है. मुंबई जैसे व्यस्त शहर में रैलियों के कारण लगने वाले जाम अक्सर विवाद का कारण बनते रहे हैं. फिलहाल, विपक्षी दलों ने भी इस वीडियो को साझा करते हुए सरकार पर निशाना साधा है और इसे आम जनता की नाराजगी का प्रतीक बताया है.