Women's Reservation Bill: 'विपक्ष सीरियल लायर है', महिला आरक्षण बिल पर विरोध को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का तीखा हमला

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Photo Credits: IANS)

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री (Maharashtra Chief Minister) देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने मंगलवार को कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार किया. उन्होंने विपक्ष को 'सीरियल लायर' (Serial Liar) (लगातार झूठ बोलने वाला) करार देते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने संसद में महिला आरक्षण बिल (Women's Reservation Bill) का विरोध कर देश की महिलाओं के अधिकारों के साथ विश्वासघात किया है. मुंबई में 'युवा शक्ति जागर यात्रा' के शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि विपक्ष की मंशा कभी भी महिलाओं को संसद में देखने की नहीं रही है. यह भी पढ़ें: Women's Reservation Bill 2026: 'आइए मिलकर इतिहास रचें', महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग से पहले पीएम मोदी की विपक्ष से भावुक अपील

'संसद में बिल की हत्या की गई'

भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णराज महाडिक के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा के दौरान फडणवीस ने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाने का आग्रह किया. उन्होंने दावा किया कि विपक्ष ने संसद में महिला आरक्षण बिल की "हत्या" की है.

मुख्यमंत्री ने कहा, "विपक्ष हर दिन झूठ बोलता है. 2023 में जब यह बिल पास हुआ था, तब उन्होंने केवल इसलिए समर्थन किया क्योंकि बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत था. अब जब हमारे पास दो-तिहाई बहुमत नहीं है, तो उन्होंने अपने असली दांत दिखा दिए हैं." उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार थे, लेकिन विपक्षी दल अपनी जिद पर अड़े रहे.

युवाओं को 'अर्बन नक्सलवाद' से सावधान रहने की चेतावनी

अपने संबोधन में फडणवीस ने महाराष्ट्र की युवा आबादी (लगभग 65 प्रतिशत) को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ने पर जोर दिया. उन्होंने कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में "अर्बन नक्सलवाद" के बढ़ते प्रभाव पर चिंता व्यक्त की.

उन्होंने आरोप लगाया, "अराजक ताकतें शहरी माओवादी विचारधारा के जरिए हमारे युवाओं के बीच अराजकता के बीज बो रही हैं. कॉलेजों में युवाओं के दिमाग में संविधान और देश के खिलाफ जहर घोलने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है." फडणवीस ने कहा कि 'युवा शक्ति जागर यात्रा' युवाओं को संवैधानिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील बनाने और इस तरह के नकारात्मक रुझानों को रोकने का काम करेगी. यह भी पढ़ें: Women Reservation Bill 2026: महिला आरक्षण बिल भारतीय राजनीति की 'दशा और दिशा' बदल देगा; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Watch Video)

'देश प्रथम' केवल नारा नहीं, जीवन जीने का तरीका

मुख्यमंत्री ने युवा कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि उनके लिए 'नेशन फर्स्ट' (देश प्रथम) केवल एक नारा नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका होना चाहिए. उन्होंने विपक्ष की राजनीति की तुलना करते हुए कहा, 'विपक्ष के पास 'ना' की राजनीति है, जबकि हमारे पास 'अभी' (Now) की राजनीति है. हम भविष्य का इंतजार नहीं करते, हम भविष्य का निर्माण करते हैं.'

इस यात्रा का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक पहुंचना और उन लोगों को प्रोत्साहित करना है जो विभिन्न संस्थानों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, ताकि राज्य के भविष्य के लिए एक सकारात्मक शक्ति का निर्माण किया जा सके.