एक साथ आए दोनों ठाकरे बंधू, फिर भी हार गए मुंबई में 'BEST एम्प्लॉइज कोऑप क्रेडिट सोसायटी चुनाव'; हाथ लगी मायूसी

Uddhav-Raj Thackeray News: उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करीब 20 साल बाद एक साथ आए, जिसे लेकर दोनों पार्टियों में खासा जोश था. उनके एकजुट होने के बाद मुंबई महापालिका और अन्य नगरपालिकाओं के चुनाव को लेकर काफी चर्चा हो रही थी. लेकिन इससे पहले ही दोनों ठाकरे बंधुओं के लिए एक बड़ा झटका लगा है. दोनों के एकजुट होने के बावजूद मुंबई में 'BEST एम्प्लॉइज कोऑप क्रेडिट सोसायटी चुनाव' (BEST Employees Credit Society Election) में उनकी हार ने उन्हें और उनके समर्थकों को मायूस कर दिया.

पैनल को 21 में से एक भी सीट नहीं मिली

इस चुनाव में शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उत्कर्ष पैनल ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा. लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सके.उद्धव और राज ठाकरे के एक साथ आने के बाद, महापालिका चुनावों में एकजुट होकर लड़ने का एलान किया गया था. लेकिन इस चुनाव में मिली हार ने ठाकरे गुट और मनसे को गहरा झटका दिया. यह भी पढ़े: महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे बंधुओं की जोड़ी से खलबली, महापालिका चुनाव में आएगा नया मोड़?

18 अगस्त को हुआ चुनाव

मुंबई में 'BEST एम्प्लॉइज कोऑप क्रेडिट सोसायटी के लिए 18 अगस्त को मतदान हुआ था. मतदान के बाद मंगलवार को वोटों की गिनती हुई. वोटों की गिनती में ठाकरे बंधुओ के समर्थकों को निराशा हाथ लगी. उन्हें एक भी सीट पर जीत नहीं मिल सकी.

शशांक राव के पैनल को 21 में से 14 सीटों पर जीत

इस चुनाव में शशांक राव के पैनल ने 21 में से 14 सीटों पर जीत हासिल की. इसके अलावा, प्रसाद लाड, नितेश राणे और किरण पावसकर के सहकार समृद्धि पैनल के 7 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की. जीत में भाजपा के 4, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 2, और एससी-एसटी यूनियन के एक उम्मीदवार शामिल हैं