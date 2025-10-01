Mumbai Shocker: मुंबई के मानखुर्द में बिजली तार जोड़ने को लेकर विवाद, 1 की मौत, 9 गिरफ्तार

(प्रतिकात्मक तस्वीर)

मुंबई, 1 अक्टूबर : मुंबई के मानखुर्द इलाके में बिजली का तार जोड़ने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है. मृतक की पहचान राजू रोख (25) के रूप में हुई, जबकि घायल इंदू (27) का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है. इंदू की हालत नाजुक बताई जा रही है. मानखुर्द पुलिस के अनुसार, राजू हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मुंबई आया था और मजदूरी का काम करता था. वह और इंदू एक ही मकान में किराए पर रहते थे, जहां ऊपर-नीचे के किरायेदारों के बीच बिजली का तार जोड़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ.

पुलिस के मुताबिक, विवाद की शुरुआत मामूली बात से हुई. लेकिन, बात बढ़ते हुए हिंसक झड़प में बदल गई. 10 लोगों के समूह ने राजू और इंदू पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. गंभीर चोटों के कारण राजू को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इंदू को भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह भी पढ़ें : Tamil Nadu Storm: तमिलनाडु और पुडुचेरी में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट, मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी

मानखुर्द पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों के खिलाफ हत्या और मारपीट का मामला दर्ज किया. इनमें से 9 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार आरोपी की तलाश जारी है. पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि मामूली विवाद को सुलझाने के बजाए आरोपियों ने हिंसा का रास्ता चुना. स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है. पुलिस ने इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात की है. मामले की गहन जांच जारी है, ताकि घटना के सभी पहलुओं का पता लगाया जा सके.