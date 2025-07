Mumbai Shocker! महिला टीचर ने एंटी-एंजायटी की दवा देकर अपने छात्र का किया यौन शोषण, हुई गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Mumbai Shocker! पुलिस ने बताया कि मुंबई (Mumbai) के एक प्रमुख स्कूल की 40 वर्षीय महिला शिक्षिका को पिछले एक साल में कई बार 16 वर्षीय छात्र का यौन उत्पीड़न (Sexual Assault) करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. महिला शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं. महिला शिक्षिका पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (Protection of Children from Sexual Offences) यानी पॉक्सो (POCSO) अधिनियम, किशोर न्याय (Juvenile Justice) (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) (Care and Protection of Children) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं. रिपोर्ट दर्ज किए जाने तक स्कूल की ओर से इस मामले पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई.

पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला एक अंग्रेजी शिक्षिका है और जब छात्र ग्यारहवीं कक्षा में था, तब वह उसे पढ़ाती थी. उसने पुलिस को बताया कि दिसंबर 2023 में होने वाले वार्षिक स्कूल समारोह के लिए डांस ग्रुप बनाने के लिए विभिन्न बैठकों के दौरान वह किशोर की ओर आकर्षित हुई. उसने जनवरी 2024 में छात्र को यौन इशारे भी किए. यह भी पढ़ें: Akola Shocker: कौलखेड़ इलाके में प्राइवेट स्कूल के असिस्टेंट टीचर ने 10 नाबालिग छात्राओं का किया यौन शोषण, गिरफ्तार

पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि जब पीड़ित शुरू में अनिच्छुक था और उससे बचने की कोशिश करता था, तब शिक्षिका ने मदद के लिए अपनी एक महिला मित्र से संपर्क किया, जो स्कूल से नहीं है. आरोपी टीचर की दोस्त ने नाबालिग से संपर्क किया और कथित तौर उसे बताया कि बड़ी उम्र की महिलाओं और किशोर लड़कों के बीच संबंध काफी आम हो गए हैं.

अधिकारी ने बताया कि आरोपी की दोस्त ने भी छात्र से कहा कि वह और टीचर एक दूसरे के लिए बने हैं. इसके बाद छात्र ने शिक्षक से मिलने का फैसला किया, फिर आरोपी शिक्षिका ने छात्र को सेडान में बिठाया और उसे एक सुनसान जगह पर ले गई. अधिकारी ने बताया कि उसने जबरदस्ती उसके कपड़े उतारे और उसका यौन शोषण किया. जब अगले कुछ दिनों में छात्र को बेचैनी होने लगी, तो उसने उसे कुछ एंटी-एंजाइटी की गोलियां दी. फिलहाल जांच के लिए वाहन को जब्त कर लिया गया है।

वहीं इस मामले में दूसरे अधिकारी ने बताया कि शिक्षिका छात्र को शराब पिलाकर दक्षिण मुंबई और हवाई अड्डे के पास के फाइव स्टार होटल्स में ले जाती थी, जहां वह उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करती थी. पुलिस ने बताया कि घटना तब प्रकाश में आई जब छात्र के परिवार ने उसके व्यवहार में बदलाव देखा और उससे पूछताछ की. जब छात्र ने अपनी दुर्दशा बताई तो परिवार ने इस आधार पर इसे गुप्त रखने का फैसला किया कि वह जल्द ही स्कूल से स्नातक हो जाएगा और उम्मीद है कि शिक्षिका अंततः उसे परेशान करना बंद कर देगी. यह भी पढ़ें: Tamil Nadu: तमिलनाडु में दस छात्राओं का यौन शोषण करने के आरोप में सरकारी स्कूल का शिक्षक गिरफ्तार

हालांकि, स्थिति तब और खराब हो गई जब छात्र ने इस साल की शुरुआत में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद स्कूल छोड़ दिया, लेकिन शिक्षिका ने फिर से उससे संपर्क किया. दूसरे अधिकारी ने कहा कि शिक्षिका ने अपने एक घरेलू कर्मचारी के जरिए छात्र से संपर्क किया और उसे मिलने के लिए कहा. इसके बाद किशोर के परिवार ने हमसे संपर्क करने और मामला दर्ज कराने का फैसला किया.

पुलिस ने कहा कि आईपीसी और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अलावा POCSO अधिनियम की धारा 4 (भेदनात्मक यौन हमला), 6 (गंभीर भेदनात्मक यौन हमला) और 17 (अपराधों का उन्मूलन) के तहत मामला दर्ज किया गया है.