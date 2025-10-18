Mumbai: रियर एडमिरल शांतनु झा, एनएम ने संभाली महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र की कमान

मुंबई, 18 अक्टूबर : भारतीय नौसेना (Indian Navy) के वरिष्ठ अधिकारी रियर एडमिरल शांतनु झा (Shantanu Jha), एनएम ने शुक्रवार को महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र (फोमा) की कमान संभाल ली. उन्होंने यह जिम्मेदारी रियर एडमिरल अनिल जग्गी से एक औपचारिक परेड समारोह में ग्रहण की, जो मुंबई स्थित आईएनएस कुंजली में आयोजित किया गया. रियर एडमिरल शांतनु झा का नौसेना में शानदार करियर तीन दशकों से अधिक का रहा है. उन्हें 1 जुलाई 1993 को भारतीय नौसेना में कमीशन मिला था. नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) के स्नातक शांतनु झा नौवहन और दिशा निर्देशन के विशेषज्ञ हैं. उन्होंने अपने करियर के दौरान नौसेना की छह प्रमुख फ्रिगेट्स और डेस्ट्रॉयर्स, साथ ही विमानवाहक पोत आईएनएस विराट को भी नेविगेट किया है.

उन्होंने प्रतिष्ठित आईएनएस विक्रमादित्य पर बतौर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी सेवा दी है. समुद्र में उनके कमांड अनुभव में आईएनएस निशांक, आईएनएस कोरा और आईएनएस सह्याद्री जैसे जहाजों की कमान शामिल है. स्टाफ असाइनमेंट्स के दौरान उन्होंने नई दिल्ली में नौसेना मुख्यालय में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया. इनमें ज्वाइंट डायरेक्टर (पर्सनल), नेवल असिस्टेंट टू वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, कमोडोर (फॉरेन कोऑपरेशन) तथा कमोडोर (स्ट्रैटेजी, कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन) जैसे पद शामिल हैं. इसके अलावा, उन्होंने तेहरान (ईरान) स्थित भारतीय दूतावास में भारत के नौसेना अताशे के रूप में भी सेवाएं दीं.

रियर एडमिरल झा डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज, लंदन के स्नातक हैं. उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में और किंग्स कॉलेज, लंदन से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति में मास्टर डिग्री हासिल की है.अपने शानदार करियर के दौरान उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए हैं. वे प्रतिष्ठित 'नौसेना पदक' से सम्मानित हैं और उन्हें नौसेना प्रमुख तथा कमांडर-इन-चीफ द्वारा चार बार प्रशस्ति पत्र भी मिल चुका है.

15 जनवरी 2024 को फ्लैग रैंक पर पदोन्नत होने के बाद रियर एडमिरल झा को पूर्वी नौसैनिक कमान में चीफ स्टाफ ऑफिसर (ऑपरेशंस) के रूप में नियुक्त किया गया था. वहां अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने के बाद अब उन्होंने महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र की कमान संभाली है.