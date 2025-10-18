महाराष्ट्र: दिवाली पर ये कैसा मजाक? पंढरपुर के पवित्र विट्ठल मंदिर में कर्मचारियों को गिफ्ट में बांटा गया चिकन मसाला

(Photo : X)

Diwali Gift Controversy, Pandharpur Vitthal Temple: दिवाली का त्योहार बस आने ही वाला है और देशभर में दफ्तरों में कर्मचारियों को तोहफे बांटने का सिलसिला शुरू हो गया है. कहीं मिठाइयां और कंबल बांटे जा रहे हैं, तो कहीं बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को कार, बाइक, गहने और यहां तक कि फ्लैट भी गिफ्ट कर रही हैं.

लेकिन इस बीच महाराष्ट्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. यहां पंढरपुर के प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर में काम करने वाले कर्मचारियों को दिवाली के तोहफे में चिकन मसाला के पैकेट दिए गए.

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक यह गिफ्ट BVG नाम की एक कंपनी ने बांटे थे. यह कंपनी मंदिर में सुरक्षा गार्ड और अन्य कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखती है. कंपनी के इसी फैसले पर अब बड़ा बवाल खड़ा हो गया है.

दरअसल, पंढरपुर का विट्ठल मंदिर करोड़ों भक्तों, खासकर वारकरी संप्रदाय के लोगों के लिए एक बेहद पवित्र स्थान है. वारकरी संप्रदाय के लोग पूरी तरह से शाकाहार का पालन करते हैं. ऐसे में एक पवित्र मंदिर के कर्मचारियों को चिकन मसाला गिफ्ट में देना लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है. इस घटना के बाद लोगों में भारी गुस्सा है.

क्या है दिवाली का मतलब?

दिवाली भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, जो पांच दिनों तक चलता है. इस दौरान लोग पूजा-पाठ करते हैं, मिलकर त्योहार मनाते हैं, पटाखे जलाते हैं और स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेते हैं.

'दिवाली' शब्द संस्कृत के 'दीपावली' से बना है, जिसका अर्थ है 'दीपों की पंक्ति' या 'दीयों की कतार'. लोग अपने घरों के बाहर मिट्टी के दीये जलाते हैं, जो अंधेरे पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है. इस साल दिवाली का मुख्य पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है.