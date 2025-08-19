Mumbai Local Train Status: मुंबई में भारी बारिश का कहर, सेंट्रल और हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेनें ठप, शहर की रफ्तार थमी

मुंबई, 19 अगस्त: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन (Mumbai Local Train) सेवाएं मंगलवार, 19 अगस्त को भारी बारिश के कारण बुरी तरह प्रभावित हुईं. रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने शहर में तबाही मचा दी, जिससे रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया और लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. सबसे ज्यादा असर सेंट्रल और हार्बर लाइन पर देखने को मिला, जहां ट्रेनों की आवाजाही अगले आदेश तक रोक दी गई है.
सेंट्रल और हार्बर लाइन पर सेवाएं निलंबित
मध्य रेलवे (Central Railway) ने जानकारी दी है कि भारी बारिश और जलभराव के कारण मेनलाइन पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) और ठाणे स्टेशन के बीच लोकल ट्रेन सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है.
DRM मुंबई CR ने अपने X (पहले ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट किया, "मुंबई क्षेत्र में भारी बारिश और जलभराव के कारण, मेनलाइन ट्रेन सेवाएं CSMT और ठाणे स्टेशन के बीच अगली सूचना तक निलंबित हैं. हालांकि, यात्रियों की सुविधा के लिए ठाणे से कर्जत, खोपोली और कसारा स्टेशन के बीच शटल सेवाएं चलाई जा रही हैं."
Due to ongoing heavy showers, train services on Harbour line and Central line from CSMT to Thane have been suspended until further notice. Passengers are advised to plan travel accordingly. For any emergency assistance, please dial 9136967378.
— DRM Mumbai CR (@drmmumbaicr) August 19, 2025
इसी तरह, हार्बर लाइन पर भी स्थिति गंभीर है. चुनाभट्टी स्टेशन पर ट्रैक पर पानी भरने के कारण हार्बर लाइन पर चुनाभट्टी (CLA) और CSMT के बीच सेवाओं को बंद कर दिया गया है. हालांकि, मानखुर्द और पनवेल के बीच शटल ट्रेनें चल रही हैं, ताकि यात्रियों को कुछ राहत मिल सके.
Train Update
Due to heavy rains in the Mumbai region and #Waterlogging, Mainline train services between CSMT and Thane station are suspended until further notice Shuttle service are running between Thane - Karjat, Khopoli and Kasara Station.
— DRM Mumbai CR (@drmmumbaicr) August 19, 2025
यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, ट्रेनों की लगी कतारें
ट्रेन सेवाएं निलंबित होने के अलावा, जो ट्रेनें चल भी रही थीं, वे काफी देरी से चल रही थीं. सेंट्रल लाइन के कई यात्रियों ने ट्रेनों के लेट होने की शिकायत की. मुंबई रेलवे यूजर्स के आधिकारिक X पेज पर बताया गया कि कुर्ला और वडाला रोड के बीच लोकल ट्रेनों की लाइन लग गई है (यानी कई ट्रेनें एक के पीछे एक फंसी हुई हैं).
Harbour Train Update - Shuttle services are running between Mankhurd and Panvel. https://t.co/wY6jOZ1gxZ
— DRM Mumbai CR (@drmmumbaicr) August 19, 2025
हालांकि, एक राहत की खबर यह है कि पश्चिम रेलवे (Western Railway) की उपनगरीय सेवाएं सुबह 11:30 बजे तक बिना किसी बड़ी देरी के सामान्य रूप से चल रही थीं.
Harbour Train Update
Due to heavy rains in Mumbai and #Waterlogging at Chunnabhatti station, train services on the Harbour Line between CLA and CSMT are suspended until further notice.
— DRM Mumbai CR (@drmmumbaicr) August 19, 2025
मुख्य बातें:
- मूसलाधार बारिश के कारण मुंबई की सेंट्रल और हार्बर लोकल ट्रेन सेवाएं ठप हो गईं.
- सेंट्रल लाइन पर CSMT से ठाणे के बीच और हार्बर लाइन पर CSMT से चुनाभट्टी के बीच ट्रेनें बंद हैं.
- शहर में जगह-जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति है.
- मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
Train Update:
Train Services Update (Suburban / Harbour Line) Due to heavy rains in Mumbai, train services on both the Central Main Line and Harbour Line are running behind schedule time@Central_Railway@YatriRailways
— DRM Mumbai CR (@drmmumbaicr) August 19, 2025
शहर का हाल बेहाल
ट्रेनों के अलावा, शहर के अन्य हिस्सों में भी बारिश ने कहर बरपाया है. वडाला जैसे कई निचले इलाकों में भारी जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें रेलवे ट्रैक पूरी तरह से पानी में डूबे हुए दिख रहे हैं और ट्रेनें बहुत धीमी गति से चल रही हैं.
There is Bunching of Local Trains between Kurla and Vadala Road.
Passengers please note.
— Mumbai Railway Users (@mumbairailusers) August 19, 2025
शहर भर में ट्रैफिक जाम की भी खबरें हैं. सड़कों पर पानी भरने के कारण बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) ने कई जगहों पर अपनी बस सेवाओं के रूट में बदलाव किया है.
WR's Monsoon Update @11.30 hrs on 19th August, 2025.#WRUpdates #MumbaiLocals #MumbaiRains #MonsoonUpdates pic.twitter.com/0tafE50Eh2
— Western Railway (@WesternRly) August 19, 2025
भारी बारिश को देखते हुए स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई. उच्च शिक्षा निदेशालय ने कोंकण क्षेत्र के सभी सीनियर कॉलेजों के लिए अवकाश घोषित कर दिया, जिसमें पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले शामिल हैं.
VIDEO | Maharashtra: Incessant rain has caused waterlogging in several parts of Mumbai, including railway tracks, affecting local train services.
Visuals from Wadala.
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/u4x0qTifkw
— Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2025
मौसम विभाग का अलर्ट
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए 19 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है. कुछ अलग-अलग जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है.
आने वाले दिनों के लिए मुंबई का मौसम पूर्वानुमान:
- 19 अगस्त: कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश की संभावना.
- 20 अगस्त: कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश.
- 21 अगस्त: कुछ स्थानों पर भारी बारिश.
- 22 अगस्त: मध्यम बारिश.
यह समस्या सोमवार, 18 अगस्त से ही शुरू हो गई थी, जब भारी बारिश ने कई सड़कों को जलमग्न कर दिया था और सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था.