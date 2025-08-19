Mumbai Local Train Status: मुंबई में भारी बारिश का कहर, सेंट्रल और हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेनें ठप, शहर की रफ्तार थमी
मुंबई लोकल (Photo: X)

मुंबई, 19 अगस्त: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन (Mumbai Local Train)  सेवाएं मंगलवार, 19 अगस्त को भारी बारिश के कारण बुरी तरह प्रभावित हुईं. रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने शहर में तबाही मचा दी, जिससे रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया और लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. सबसे ज्यादा असर सेंट्रल और हार्बर लाइन पर देखने को मिला, जहां ट्रेनों की आवाजाही अगले आदेश तक रोक दी गई है.

सेंट्रल और हार्बर लाइन पर सेवाएं निलंबित

मध्य रेलवे (Central Railway) ने जानकारी दी है कि भारी बारिश और जलभराव के कारण मेनलाइन पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) और ठाणे स्टेशन के बीच लोकल ट्रेन सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है.

DRM मुंबई CR ने अपने X (पहले ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट किया, "मुंबई क्षेत्र में भारी बारिश और जलभराव के कारण, मेनलाइन ट्रेन सेवाएं CSMT और ठाणे स्टेशन के बीच अगली सूचना तक निलंबित हैं. हालांकि, यात्रियों की सुविधा के लिए ठाणे से कर्जत, खोपोली और कसारा स्टेशन के बीच शटल सेवाएं चलाई जा रही हैं."

इसी तरह, हार्बर लाइन पर भी स्थिति गंभीर है. चुनाभट्टी स्टेशन पर ट्रैक पर पानी भरने के कारण हार्बर लाइन पर चुनाभट्टी (CLA) और CSMT के बीच सेवाओं को बंद कर दिया गया है. हालांकि, मानखुर्द और पनवेल के बीच शटल ट्रेनें चल रही हैं, ताकि यात्रियों को कुछ राहत मिल सके.

यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, ट्रेनों की लगी कतारें

ट्रेन सेवाएं निलंबित होने के अलावा, जो ट्रेनें चल भी रही थीं, वे काफी देरी से चल रही थीं. सेंट्रल लाइन के कई यात्रियों ने ट्रेनों के लेट होने की शिकायत की. मुंबई रेलवे यूजर्स के आधिकारिक X पेज पर बताया गया कि कुर्ला और वडाला रोड के बीच लोकल ट्रेनों की लाइन लग गई है (यानी कई ट्रेनें एक के पीछे एक फंसी हुई हैं).

हालांकि, एक राहत की खबर यह है कि पश्चिम रेलवे (Western Railway) की उपनगरीय सेवाएं सुबह 11:30 बजे तक बिना किसी बड़ी देरी के सामान्य रूप से चल रही थीं.

मुख्य बातें:

  • मूसलाधार बारिश के कारण मुंबई की सेंट्रल और हार्बर लोकल ट्रेन सेवाएं ठप हो गईं.

  • सेंट्रल लाइन पर CSMT से ठाणे के बीच और हार्बर लाइन पर CSMT से चुनाभट्टी के बीच ट्रेनें बंद हैं.

  • शहर में जगह-जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति है.

  • मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

शहर का हाल बेहाल

ट्रेनों के अलावा, शहर के अन्य हिस्सों में भी बारिश ने कहर बरपाया है. वडाला जैसे कई निचले इलाकों में भारी जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें रेलवे ट्रैक पूरी तरह से पानी में डूबे हुए दिख रहे हैं और ट्रेनें बहुत धीमी गति से चल रही हैं.

शहर भर में ट्रैफिक जाम की भी खबरें हैं. सड़कों पर पानी भरने के कारण बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) ने कई जगहों पर अपनी बस सेवाओं के रूट में बदलाव किया है.

भारी बारिश को देखते हुए स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई. उच्च शिक्षा निदेशालय ने कोंकण क्षेत्र के सभी सीनियर कॉलेजों के लिए अवकाश घोषित कर दिया, जिसमें पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले शामिल हैं.

मौसम विभाग का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए 19 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है. कुछ अलग-अलग जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है.

आने वाले दिनों के लिए मुंबई का मौसम पूर्वानुमान:

  • 19 अगस्त: कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश की संभावना.

  • 20 अगस्त: कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश.

  • 21 अगस्त: कुछ स्थानों पर भारी बारिश.

  • 22 अगस्त: मध्यम बारिश.

यह समस्या सोमवार, 18 अगस्त से ही शुरू हो गई थी, जब भारी बारिश ने कई सड़कों को जलमग्न कर दिया था और सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था.