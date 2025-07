Mumbai Rains: मुंबई में मूसलाधार बारिश! IMD ने 22 जुलाई के लिए जारी किया येलो अलर्ट

मुंबई के कई इलाकों में 21 जुलाई की शाम भारी बारिश देखने को मिली. इससे पहले रातभर हुई मूसलधार बारिश ने निचले इलाकों में जलभराव कर दिया था. लोगों ने सोशल मीडिया पर #MumbaiRains हैशटैग के साथ खूबसूरत लेकिन परेशान कर देने वाली तस्वीरें और वीडियो शेयर किए. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 21 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट और 22 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार मंगलवार को मुंबई और उपनगरों में गरज के साथ बिजली चमकने, तेज बारिश और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है.

भारी बारिश के कारण शहर की प्रमुख सड़कों पर जलभराव हो गया है जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है. कुछ जगहों पर वाहन घंटों फंसे रहे. एयरलाइंस ने यात्रियों को एडवाइजरी जारी कर हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय लेने और फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह दी है.

Beautiful Mumbai in the Rains.

The only season that makes you forget the traffic, the potholes and all the digging #MumbaiRains #Mumbai #MonsoonAlert pic.twitter.com/pPwBwAwq4k

— JITENDRA SINGH RATHORE 007 (@JITENDRARA34371) July 21, 2025