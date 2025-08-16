VIDEO: भारी बारिश से मुंबई बेहाल, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, रेलवे ट्रैक पानी में डूबा, ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित
(Photo : X)

Mumbai Rains: मुंबई में कल रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हालात को देखते हुए मौसम विभाग (IMD) ने शनिवार, 16 अगस्त 2025 के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है.

रेलवे ट्रैक डूबे, ट्रेनें प्रभावित

भारी बारिश का सबसे ज़्यादा असर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों पर पड़ा है. रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से ट्रेनों की आवाजाही धीमी हो गई है. सोशल मीडिया पर लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) रेलवे स्टेशन का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि पटरियां पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं.

शहर के कई इलाके पानी-पानी

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने लोगों से अपील की है कि जब तक बहुत ज़रूरी न हो, वे अपने घरों से बाहर न निकलें. मिलन सबवे, कुर्ला, चेंबूर, गांधी मार्केट और अंधेरी जैसे कई इलाकों में गंभीर जलभराव हो गया है, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है.

सिर्फ 3 घंटे में 200 मिमी से ज़्यादा बारिश

बारिश की तीव्रता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 16 अगस्त की सुबह 1 बजे से 4 बजे के बीच, यानी सिर्फ 3 घंटों में, पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों के कुछ इलाकों में 200 मिमी से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई. मरोल फायर स्टेशन में 207 मिमी और विखरोली में 196 मिमी बारिश हुई.

बारिश के बीच दर्दनाक हादसा: 2 की मौत

इस भारी बारिश के बीच विखरोली के वर्षा नगर इलाके में एक दर्दनाक हादसा भी हुआ. यहां जानकल्याण सोसाइटी में भूस्खलन (पहाड़ का हिस्सा खिसकने) की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

आसपास के इलाकों में भी अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, मुंबई के साथ-साथ रायगढ़ जिले में भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा रत्नागिरी, पालघर और ठाणे के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश हो सकती है. प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है.