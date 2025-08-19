सावधान! भारी बारिश के बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर की अपील, 'जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें'

(Photo : X)

Mumbai Rain Alert: मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. भारी बारिश की गंभीरता को देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रेड अलर्ट जारी किया है. किसी भी तरह की मुसीबत से बचने के लिए अधिकारियों ने लोगों से घर में ही रहने और बहुत ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलने का आग्रह किया है.

मुंबई पुलिस कमिश्नर ने आज सुबह शहर के लोगों के लिए एक ज़रूरी संदेश जारी किया है. शहर में आज भारी बारिश की आशंका को देखते हुए उन्होंने सभी से सुरक्षित रहने और सावधानी बरतने की अपील की है. अपने संदेश में उन्होंने कहा, "गुड मॉर्निंग मुंबई. उम्मीद है कि आप सब आज होने वाली भारी बारिश के मद्देनज़र सुरक्षा के सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे."

पुलिस ने दी यह सलाह:

अपना पूरा ध्यान रखें.

जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी न हो, घर से बाहर न निकलें.

हाई टाइड (समुद्र में ऊँची लहरें उठने) के समय समुद्र के किनारे जाने से बचें.

मदद के लिए पुलिस है तैयार:

कमिश्नर ने मुंबई के लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा, "और यह मत भूलिएगा कि किसी भी इमरजेंसी (आपातकालीन स्थिति) में मदद के लिए हम आपके पास ही मौजूद मिलेंगे."

इसके साथ ही, उन्होंने प्राइवेट कंपनियों से भी अनुरोध किया है कि वे जितना संभव हो सके, अपने कर्मचारियों को घर से काम (Work from Home) करने की सुविधा दें, ताकि लोग सुरक्षित रहें और सड़कों पर अनावश्यक भीड़ से बचा जा सके.

इस बारिश का सबसे ज़्यादा असर शहर के यातायात पर पड़ा है. सड़कों पर भारी जलभराव के कारण आवागमन में गंभीर बाधाएं आ रही हैं. अंधेरी सबवे सहित शहर के कई निचले हिस्सों में पानी भर जाने से ट्रैफिक घंटों तक रुका रहा, जिसके चलते सबवे को 6 घंटे से ज़्यादा समय तक बंद रखना पड़ा. बारिश ने हवाई यात्रा को भी प्रभावित किया है, और इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों पर जलभराव के कारण उड़ानें देरी से चल रही हैं.