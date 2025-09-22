Mumbai Metro-4 Trial Run: ठाणे के कैडबरी जंक्शन-कासारवडवली के बीच जल्द दौड़ेगी मुंबई मेट्रो! हुआ पहला सफल ट्रायल; सीएम फडणवीस और डीसीएम शिंदे रहे मौजूद; VIDEO

(Photo Photo ANI)

Mumbai Metro-4 Trial Run: ट्रैफिक से परेशान ठाणे के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. मुंबई मेट्रो लाइन-4 का पहला परीक्षण सोमवार को सफलतापूर्वक पूरा किया गया. यह ट्रायल रन ठाणे के कैडबरी जंक्शन से कासारवडवली तक लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर किया गया. इस सफल ट्रायल के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि जल्द ही इस रूट पर मेट्रो दौड़ने लगेगी. इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक मौजूद थे. उन्होंने मेट्रो के ट्रायल कोचों का तकनीकी निरीक्षण किया और मेट्रो लाइन-4 व इसके विस्तार प्रोजेक्ट मेट्रो लाइन-4A के पहले चरण की प्रगति की समीक्षा की.

CM फडणवीस ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस प्रोजेक्ट के बारे में कहा कि, “लगभग 16,000 करोड़ रुपये की लागत से विकसित हो रही यह 35 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों को ठाणे से जोड़ेगी. आठ-कोच वाली ट्रेनें इस लाइन पर चलेंगी. इसके पूरा होने से यातायात का दबाव कम होगा, यात्रा का समय लगभग 50% तक घटेगा और प्रतिदिन 21 लाख से अधिक यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा.

कैडबरी जंक्शन-कासारवडवली के बीच मेट्रो का सफल ट्रायल

ट्रायल ट्रेन का देखें वीडियो

फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सराहना की

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उस भूमिका की भी सराहना की, जिसमें उन्होंने मोगरपाड़ा डिपो के लिए ज़मीन अधिग्रहण की बाधाओं को दूर किया। मुख्यमंत्री ने कहा,“डिपो की ज़मीन एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन शिंदे जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से यह समस्या हल हो सकी. फडणवीस ने इस परियोजना को गति देने में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक के योगदान की भी सराहना की।

मेट्रो लाइन-4 और 4A: विस्तार और लाभ

मुंबई मेट्रो लाइन-4 और 4A का संयुक्त नेटवर्क 58 किलोमीटर तक फैलेगा, जो इसे देश के सबसे लंबे मेट्रो कॉरिडोरों में से एक बना देगा. मेट्रो से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, यह नेटवर्क विशेष रूप से छात्रों, कामकाजी पेशेवरों और दैनिक यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा. मेट्रो एक सुरक्षित, विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल ट्रांसपोर्ट विकल्प के रूप में उभरेगी, जो सड़क परिवहन पर निर्भरता को घटाएगी.

भविष्य की योजना

पहले सफल परीक्षण के साथ, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) अब इस परियोजना के पहले चरण को दिसंबर 2025 तक आम यात्रियों के लिए शुरू करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है, ताकि ठाणे की ट्रैफिक की समस्या को कम किया जा सके.