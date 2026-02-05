Mumbai Metro Line 9: मीरा-भायंदर के लिए बड़ी राहत, देखें स्टेशनों की लिस्ट और रूट से जुड़ी पूरी जानकारी
(Photo Credits Twitter)

मुंबई: मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) द्वारा विकसित की जा रही मेट्रो लाइन 9, उत्तर मुंबई के यात्रियों के लिए एक गेम-चेंजर साबित होने वाली है. यह मेट्रो लाइन दहिसर पूर्व को मीरा-भायंदर से जोड़ेगी. वर्तमान में पश्चिमी उपनगरों और मीरा-भायंदर के बीच यात्रा करने वाले लोग भारी ट्रैफिक और लोकल ट्रेनों की भीड़ से जूझते हैं. मेट्रो लाइन 9 के शुरू होने से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि सड़क पर वाहनों का दबाव भी कम होने की उम्मीद है. Mumbai Metro Line 9 Start Date: मुंबई मेट्रो लाइन 9 और 2B को मिली सुरक्षा मंजूरी: जल्द शुरू होगा परिचालन, यात्रियों को मिलेगी राहत

रूट और स्टेशनों का विवरण

मेट्रो लाइन 9, मेट्रो लाइन 7 (दहिसर से गुंदवली) का ही एक विस्तार है. लगभग 10.5 किलोमीटर लंबी इस लाइन पर कुल 8 स्टेशन होंगे. यह पूरी लाइन एलिवेटेड (ऊपरगामी) होगी. इस रूट पर प्रमुख स्टेशनों की सूची इस प्रकार है:

दहिसर पूर्व (इंटरचेंज स्टेशन)

पांडुरंग वाड़ी

मिरा गाँव

काशी मीरा

साईं बाबा नगर

दीपक हॉस्पिटल

शहीद भगत सिंह गार्डन

सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम

यात्रियों को मिलने वाले प्रमुख लाभ

मेट्रो लाइन 9 के शुरू होने से सबसे बड़ा फायदा मीरा-भायंदर के निवासियों को होगा. वर्तमान में, इस क्षेत्र के लोगों को दहिसर या बोरीवली जाने के लिए सड़क मार्ग से घंटों का समय लगता है.

समय की बचत: मेट्रो के जरिए दहिसर से मीरा-भायंदर की दूरी महज 20 से 25 मिनट में पूरी की जा सकेगी.

बेहतर कनेक्टिविटी: यह लाइन सीधे मेट्रो लाइन 7 से जुड़ी है, जिससे यात्री बिना स्टेशन छोड़े अंधेरी और मुंबई एयरपोर्ट की ओर जा सकेंगे.

प्रदूषण में कमी: सार्वजनिक परिवहन के सशक्त होने से निजी वाहनों का उपयोग कम होगा, जिससे वायु प्रदूषण और ईंधन की खपत में गिरावट आएगी.

परियोजना की वर्तमान स्थिति और चुनौतियां

एमएमआरडीए के अनुसार, इस लाइन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. हालांकि, डिपो (कारशेड) के लिए जमीन अधिग्रहण और कुछ तकनीकी कारणों से परियोजना के समय में थोड़ा बदलाव देखा गया है. फिलहाल प्राधिकरण का लक्ष्य 2025-26 तक इस रूट के प्रमुख हिस्सों को जनता के लिए खोलने का है. इस लाइन के लिए 'डबल-डेकर' फ्लाइओवर का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें नीचे सड़क और ऊपर मेट्रो ट्रैक होगा.

बैकग्राउंड: क्यों जरूरी है यह मेट्रो लाइन?

मीरा-भायंदर एक तेजी से विकसित होता उपनगर है, जिसकी आबादी पिछले दशक में काफी बढ़ी है. यहाँ के निवासी मुख्य रूप से मुंबई के अन्य हिस्सों में काम के लिए जाते हैं. लोकल ट्रेनों पर बढ़ते दबाव और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगने वाले जाम को देखते हुए, इस क्षेत्र को एक वैकल्पिक और तेज परिवहन प्रणाली की सख्त जरूरत थी.

मेट्रो लाइन 9 न केवल परिवहन का साधन बनेगी, बल्कि यह इस क्षेत्र के रियल एस्टेट और स्थानीय व्यापार को भी नई गति प्रदान करेगी. प्राधिकरण का मानना है कि उद्घाटन के बाद इस लाइन पर प्रतिदिन लाखों यात्री सफर करेंगे.