Mumbai Metro Line 9 Start Date: मुंबई मेट्रो लाइन 9 और 2B को मिली सुरक्षा मंजूरी: जल्द शुरू होगा परिचालन, यात्रियों को मिलेगी राहत

(Photo Credit Twitter)

Dahisar to Mira Road Metro Start Date: मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. दहिसर पूर्व से मीरा रोड को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन 9 और मानखुर्द से चेंबूर के बीच मेट्रो लाइन 2B के पहले चरण को मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CMRS) से अंतिम मंजूरी मिल गई है. सुरक्षा प्रमाणन मिलने के बाद अब इन लाइनों पर व्यावसायिक परिचालन शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में इन नई मेट्रो सेवाओं को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा.

मेट्रो लाइन 9: मीरा-भायंदर की राह होगी आसान

मेट्रो लाइन 9 का पहला चरण 4.5 किलोमीटर लंबा है, जो दहिसर पूर्व से काशीगाँव (मीरा रोड) तक फैला है. इसमें दहिसर, पांडुरंग वाड़ी, मीरागाँव और काशीगाँव नाम के चार स्टेशन शामिल हैं. यह लाइन मौजूदा मेट्रो लाइन 7 (दहिसर पूर्व से अंधेरी पूर्व) का विस्तार है.

इस लाइन के शुरू होने से दहिसर चेकनाका और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा. मीरा-भायंदर के यात्रियों को अब अंधेरी पूर्व जाने के लिए दहिसर में ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं होगी, वे सीधे यात्रा कर सकेंगे.

मेट्रो लाइन 2B: पूर्वी उपनगरों को मिलेगी नई कनेक्टिविटी

लाइन 9 के साथ-साथ मेट्रो लाइन 2B के पहले चरण को भी सुरक्षा मंजूरी मिल गई है. यह खंड पूर्वी उपनगरों में मानदले से चेंबूर के डायमंड गार्डन के बीच 5 किलोमीटर लंबा है. इस मार्ग पर पांच स्टेशन हैं जो मानखुर्द रेलवे स्टेशन को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे.

यह खंड पिछले कई महीनों से तैयार था, लेकिन सुरक्षा मंजूरी और अन्य तकनीकी कारणों से इसका उद्घाटन लंबित था. इस लाइन के शुरू होने से मानदले डिपो भी सक्रिय हो जाएगा, जो कई अन्य मेट्रो लाइनों के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है.

उद्घाटन की तैयारी और संभावित तारीख

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) के सूत्रों के अनुसार, नई लाइनों पर कर्मचारियों की तैनाती और प्रशिक्षण का काम अंतिम चरण में है. हालांकि अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की उपलब्धता के अनुसार फरवरी के शुरुआती दिनों में इन लाइनों का संयुक्त उद्घाटन किया जा सकता है.

पृष्ठभूमि और भविष्य की योजनाएं

मेट्रो लाइन 9 का अंतिम लक्ष्य भायंदर के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक पहुंचना है, जिसमें कुल आठ स्टेशन होंगे. इस अंतिम हिस्से का निर्माण अगले छह महीनों में पूरा होने की उम्मीद है. मुंबई में मेट्रो नेटवर्क का यह विस्तार सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.