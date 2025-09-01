Mumbai Metro Line-3 Update: मुंबई मेट्रो लाइन-3 की वर्ली से कफे परेड तक सेवा 15 सितंबर तक शुरू होने की उम्मीद, काम अंतिम चरण में

(Photo Credits WC)

Mumbai Metro Line-3 Update: मुंबई में ट्रैफिक से परेशान यात्रियों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है. वर्ली से कफे परेड तक का सफर अब आरामदायक और तेज़ बनेगा, क्योंकि मुंबई मेट्रो लाइन-3 (जिसे आक्वा लाइन के नाम से जाना जाता है) का तीसरा और अंतिम चरण लगभग पूरा हो चुका है. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRC) के अधिकारियों के अनुसार, वर्ली से कफे परेड तक की 9.1 किलोमीटर लंबी भूमिगत मेट्रो लाइन का कार्य अंतिम चरण में है और 15 सितंबर 2025 तक इस रूट पर सेवा शुरू होने की संभावना है.

पहले 15 अगस्त को होनी थी सेवा शुरू

इस रूट पर मेट्रो सेवाएं पहले 15 अगस्त से शुरू होने की योजना थी, लेकिन कुछ तकनीकी कार्य शेष रह जाने के कारण इसमें देरी हो गई. इसके बाद MMRC की ओर से जानकारी दी गई कि सेवा अगस्त के अंत तक शुरू कर दी जाएगी.हालांकि अब भी कुछ फिनिशिंग कार्य बाकी हैं, इस कारण सेवा के 15 सितंबर तक शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है. यह भी पढ़े: Mumbai Metro Time Change: गणेशोत्सव पर मुंबईवासियों को MMRDA का तोहफ़ा; घाटकोपर से वर्सोवा के बीच रात 1 बजे तक चलेगी मेट्रो

क्या है मेट्रो लाइन-3

मुंबई मेट्रो लाइन-3 एक 33.5 किलोमीटर लंबा, पूरी तरह भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर है, जो कोलाबा (दक्षिण मुंबई) से शुरू होकर आरे (पश्चिमी उपनगर) तक जाएगा. यह मेट्रो लाइन शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों को आपस में जोड़ती है और इसका उद्देश्य सड़क यातायात पर बोझ कम करना और यात्रा को तेज़, सुरक्षित और वातानुकूलित (AC) बनाना है.

देरी के पीछे यह वजह है

अधिकारियों के अनुसार, देरी मुख्य रूप से कालबादेवी क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण स्टेशनों पर चल रहे निर्माण कार्यों के कारण हुई है. जिसमें संकरी गलियां, हेरिटेज इमारतें और भीड़भाड़ वाली सड़कों ने निर्माण प्रक्रिया को धीमा कर दिया है, जिससे सामग्री का परिवहन और सुरंग निर्माण कार्य पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो गया है. जिससे समय पर काम पूरा नहीं हो पाया.

आरे से अचार्य अत्रे चौक तक पहले ही शुरू हो चुकी है सेवा

बता दें कि आरे से अचार्य अत्रे चौक तक का 20 किलोमीटर लंबा खंड पहले ही चालू हो चुका है, और मुंबईवासी उसका लाभ उठा रहे हैं. अब अंतिम खंड जो वर्ली से कफे परेड तक जाएगा के चालू होने से दक्षिण मुंबई के यात्रियों को सड़क ट्रैफिक से बड़ी राहत मिलेगी. खासकर चर्चगेट, मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट जैसे बिज़नेस हब अब सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे.

दिल्ली के बाद मुंबई में मेट्रो का सबसे तेज़ विस्तार!

बताना चाहेंगे कि दिल्ली के बाद मुंबई में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है. सरकार की कोशिश है कि मुंबईवासियों को ट्रैफिक जाम में फंसे बिना कम समय में आरामदायक यात्रा मिल सके. क्योंकि अब तक मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेन और BEST बसों में भारी भीड़ के कारण सफर करना चुनौतीपूर्ण और असुविधाजनक रहा है. लेकिन वर्ली से काफे परेड के बीच मेट्रो सेवा शुरू होने से यात्रियों को निश्चित रूप से कुछ राहत और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.