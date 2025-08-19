Mumbai Local Train Update: भारी बारिश का मुंबई की लोकल पर असर, सेंट्रल और हार्बर लाइन की ट्रेनें चल रही हैं देरी से; VIDEO
मुंबई लोकल (Photo: X)

Mumbai Local Train Update: मुंबई में जारी भारी बारिश ने न केवल रेल यातायात को प्रभावित किया है, बल्कि सड़क और हवाई सेवाओं पर भी असर डाला है. मुंबई में जारी भारी बारिश के चलते चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जिससे सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई है. वहीं, मुंबई की लोकल ट्रेनों पर भी इसका असर पड़ा है, विशेषकर सेंट्रल और हार्बर लाइनों पर.

सीपीआरओ का बयान

सीपीआरओ स्वप्निल निला ने मीडिया से बातचीत में जानकारी देते हुए बताया कि भारी बारिश सुबह 5 बजे के बाद से शुरू हुई थी और मीठी नदी का जलस्तर 3.1-3.2 मीटर तक पहुंच चुका है. यदि बारिश जारी रहती है, तो हार्बर लाइन के कुछ स्थानों पर जलभराव हो सकता है. यह भी पढ़े: VIDEO: महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच एक्शन में डिप्टी CM अजित पवार, मंत्रालय के आपदा नियंत्रण कक्ष का किया दौरा; मुंबई-राज्य के अन्य हिस्सों की स्थिति का लिया जायजा

बारिश का असर रेल सेवाओं पर

देरी से चल रही लोकल ट्रेनें


सीपीआरओ स्वप्निल निला ने बताया कि वर्तमान में, सेंट्रल और हार्बर लाइनों की ट्रेनें लगभग 15 मिनट की देरी से चल रही हैं, लेकिन कहीं भी ट्रेन सेवाएं रुकाई नहीं गई हैं

स्कूल और कॉलेज बंद होने का असर

स्वप्निल निला ने यह भी बताया कि बीएमसी के फैसले के तहत स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, जिससे यात्रियों की संख्या में कमी आई है, जो फिलहाल राहत की बात है।

हवाई सेवाओं पर भी असर

मुंबई में जारी मुसलधार बारिश का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है. कुछ विमानों की उड़ान में देरी हो रही है। वहीं, कुछ विमानों को डायवर्ट कर दिया गया है.

आगे की स्थिति

अगर मुंबई में इसी तरह की बारिश जारी रहती है, तो न केवल लोकल ट्रेन सेवाओं पर, बल्कि अन्य परिवहन सेवाओं जैसे बस, टैक्सी और हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है, जो मुंबईवासियों के लिए यातायात को लेकर बड़ी मुश्किल हो सकती है.