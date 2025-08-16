Mumbai Landslide: मुंबई में भारी बारिश से भूस्खलन, घर पर गिरी चट्टान, एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत

(Photo : X)

Mumbai Rains: मुंबई से एक दुखद खबर आ रही है. शहर में हो रही बहुत तेज बारिश के कारण शनिवार को विक्रोली इलाके में एक घर पर चट्टान खिसक गई (जिसे लैंडस्लाइड भी कहते हैं). इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की जान चली गई और दो अन्य लोग घायल हो गए हैं.

यह घटना विक्रोली की जानकल्याण सोसाइटी में हुई. जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस समय चार लोगों का एक परिवार अपने घर के अंदर ही मौजूद था. अधिकारियों के अनुसार, मरने वालों की पहचान शालू मिश्रा और सुरेशचंद्र मिश्रा के रूप में हुई है.

इस हादसे में घायल हुए दो अन्य लोगों, आरती मिश्रा और ऋतुराज मिश्रा को राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है.

अधिकारियों ने बताया है कि घटनास्थल से सारा मलबा हटा दिया गया है और सुरक्षा के लिए आसपास के घरों को भी खाली करा लिया गया है.

मुंबई में बारिश से बुरा हाल

मुंबई में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है. गांधी नगर और किंग्स सर्कल जैसी जगहों पर सड़कें और रेलवे ट्रैक पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं.

मुंबई पुलिस की सलाह

बिगड़ते हालात को देखते हुए मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर बहुत ज़रूरी न हो तो वे अपने घरों से बाहर न निकलें. पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, "कई इलाकों में पानी भर गया है और ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है. मुंबई के लोगों को सलाह दी जाती है कि वे गैर-ज़रूरी यात्रा से बचें और बाहर निकलते समय सावधानी बरतें. पुलिस अलर्ट पर है और आपकी मदद के लिए तैयार है. किसी भी इमरजेंसी में 100, 112 या 103 पर कॉल करें."